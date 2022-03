El dolor de Lola Cordero por su separación, tras 20 años en pareja: “Adelgacé y…”

La separación de Lola Cordero y Alexis Puig sorprendió a todo el mundo. La Gallega y el periodista especializado en cince parecían una familia muy ordenada, tras 20 años juntos. Pero el amor tiene esas cosas, y todo se rompió de un momento para otro.

Ahora, en el volver a empezar, Lola dijo una frase medio desafortunada. Y quedó en el centro de las críticas tras confirmar que ella paró la olla de la casa durante casi todo este tiempo. Mamá de dos hijos, la compañera de Beto Casella en varios emprendimientos dio la cara y explicó en una entrevista con Paparazzi cómo es este nuevo renacer.

“Me siento muy bien, con mucho trabajo y con muchos proyectos. Estoy saliendo con amigas, estoy disfrutando, estoy pasando mucho tiempo con mis hijas. Lo estoy pasando bien. Lo que se muestra en Instagram es una parte nada más, pero estoy bien, tranquila y disfrutándola”, le dijo al sitio web.

“¿Si tengo nuevo look? No, en realidad calculo que la gente está más sorprendida porque bajé de peso, obviamente, y quizá haya sido eso lo que llamó la atención. No sé”, avisó.

“Hablando de llamar la atención. Dijiste que pasaste 20 años manteniendo hombres...”, le preguntaron. “Está bien que me lo preguntés porque con esa frase quedó mal Alexis, y lo quiero aclarar. Fue un chiste, dije manteniendo pero en el sentido de cuidar a a mis hijas, a mi casa, a mi pareja”, empezó.

“No ha sido el único hombre de mi vida, y he mantenido hombres cuando fui más joven, que no tiene nada de malo porque cuando uno tiene lo comparte. Pero no hablaba específicamente de mantener a Alexis, él es una persona que todo el mundo conoce y saben que trabaja al mismo ritmo que yo”, agregó.

“A veces haces un chiste y sacan de contexto y ponen "palazo para Alexis" y no hay ningún palo. Alexis y yo tenemos una relación excelente. Fue un chiste, se entendió así y no fue mi intención. Si hay alguien trabajador es Alexis, como yo”, respondió.

“¿Estás de duelo?”, le sugirieron. “Los duelos se transitan y duran, porque no dejan de ser 20 años compartiendo con una persona. Más allá de que la relación sentimental se terminó, hay un proyecto de vida que se termina. Ahora es otro proyecto otro tipo de familia”, dijo.

“Seguramente yo voy a tener pareja en el futuro, Alexis tambien, y todo eso se va a ir acoplando hasta que todos estemos bien y contentos. Se trata de que tanto él como yo y las chicas seamos felices. Han sido 20 años de un matrimonio totalmente exitoso. ¿Otra pareja? No lo planifico. Esas cosas surgen, salen. Ni tengo pareja ni voy a salir a buscarlas. Esas cosas se dan solas. Calculo que alguien va a aparecer, porque tengo 48, no 98. En algún momento alguien va a aparecer y será bien recibido”, sentenció.