Lola Cordero lanzó una durísima crítica a su ex marido Alexis Puig: “Mantuve gente durante 20 años, ahora…”

El amor se terminó, no quedó ninguna instancia para intentar recomponer el lazo. Lola Cordero anunció en diciembre que se divorció de Alexis Puig, tras veinte años de relación y una familia que configuraron con dos hijas. Una noticia resonante.

La visibilidad de la panelista de Bendita TV y el hombre que trabajó en varios noticieros provocó un estupor por la determinación, además por su tamiz de sorpresa. "Estas navidades vienen con cambios. Los dos decidimos dar por terminada la pareja. Hemos sido muy felices y queremos seguir siéndolo”, contó la periodista.

En esa sintonía de utilizar buenos términos y dejar una sensación de una decisión consensuada, Alexis publicó en su momento: "Tras muchos años juntos, hemos decidido con Lola separarnos. No es una decisión fácil, nunca lo es en estos casos pero ambos deseamos y buscamos lo mejor para el otro y para nuestra familia que amamos”.

Con estos posteos sobrevoló en la atmósfera la sensación de una ruptura madura, que se basó en una necesidad de entender que el sentimiento se dispersó y que los dos comprendieron que lo mejor sería caminar por diferentes senderos.

No obstante, este miércoles Lola lanzó una crítica durísima contra Puig, aunque no lo nombró específicamente le impregnó una concepto complejo, algo hiriente, que le costará quitarse de su figura y que lo acompañará por siempre.

En la edición del ciclo de El Nueve, Beto Casella la interpeló sobre cómo venían los hombres y sus intentos de conquistarla y le preguntó: “Gallega, ¿hay río revuelto estos días?”. Así se abrió una puerta picante, porque la panelista no escatimó en palabras.

Cordero anunció que pide un requisito extraño: “¡De todo, Beto! ¡No sabés cómo están! Duro y parejo, algunos son intensos. Yo estoy pidiendo currículum, igual”. Para profundizar en esa exigencia, Lola contó: “Por currículum tiene que ser profesional y lo que me pida Ale Maglietti, que es mi asesora. Ella me dijo que tengo que preguntar si es propietario y si es profesional”.

Beto quiso entender un poco más y le consultó: “No es que le interese la billetera, pero para seca está ella”. Así llegó la recriminación de Cordero contra su ex: “Y si, la verdad que sí, chicos. De verdad, ya fueron veinte años de manteniendo gente, ayudando a gente. Quiero que me mantengan a mí, me ayuden a mí".