Rodrigo de Paul rompió el silencio tras las versiones de crisis con Tini Stoessel y reconciliación con Camila Homs

Este martes, en Socios del Espectáculo (El Trece) instalaron la versión de una supuesta crisis entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel que habría derivado en un acercamiento del futbolista a su expareja, Camila Homs. Y ahora, el futbolista salió a aclarar los tantos con un contundente mensaje en su cuenta de Twitter.

Según lo que contaron en el programa que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Rodrigo de Paul le habría confesado a sus amigos su arrepentimiento por haberse separado de Camila Homs y haber iniciado un romance con Tini Stoessel.

Tras el rumor, De Paul escribió de manera categórica desde Twitter: “FALSO, una más y van... hasta qué punto son capaces por un click”.

FALSO, una más y van.. hasta qué punto son capaces por un click uD83EuDD26??? https://t.co/TWSyhzGOiZ — Rodrigo de Paul (@rodridepaul) August 31, 2022

Recordemos que Adrián Pallares había asegurado: “Lo que está haciendo De Paul es empezar a trazar caminos que tiene cerrados en la familia Homs. Él casi está bloqueado por varios integrantes de la familia, pero él quiere que lo ayuden por lo menos a acercarse a Camila y a tener un mejor diálogo”.

Mientras que sobre la presunta crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Rodrigo Lussich apuntó: “La perlita que dejó los Premios Gardel fue la confesión de Tini, que no confirmó estar enamorada de De Paul. Todo esto para que cuando te preguntan si estás enamorada, con todo el quilombo de la familia, con el Chiqui Tapia, Camila Homs, vos decís que no estás enamorada. Me rompió el corazón. Camila Homs, andá para allá que De Paul es tuyo. Esta piba no está enamorada. Era un capricho de juventud. Tini dice que ‘lo quiere mucho’. Son generaciones que no se enamoran. Es todo líquido. Es todo amor de redes”.

Por otro lado, también trascendió que Camila Homs no estaría en un buen momento con su nuevo novio, y que en sus recientes vacaciones juntos se los habría visto distantes.