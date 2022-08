La emotiva frase que Rodrigo de Paul le dedicó a Tini Stoessel

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel llevan varios meses juntos y, si bien se los vio en varias ocasiones juntos y hasta hicieron publicaciones referidas a su romance, hasta ahora no había compartido fotos en pareja.



Pero fue sólo hasta ahora, ya que el futbolista de la Selección Argentina y el Atlético de Madrid le declaró su amor a Tini Stoessel compartiendo la primera foto junto a la cantante, con quien se lo ve muy enamorado.



“Gracias por estos días”, le escribió Rodrigo de Paul en el feed de su cuenta de Instagram, en la que publicó una foto dándole un beso en la mejilla a la cantante, a quien se la ve mirando a la cámara.





Hace unas semanas, el futbolista de la Scaloneta había dado hablado con América Noticias para aclarar, entre otras cosas, que su relación con Tini Stoessel no había arrancado en absoluto cuando él todavía estaba con Camila Homs, la madre de sus hijos.



De hecho, contó que está muy enamorado de la cantante y hasta reveló cómo es su relación con su suegro, Alejandro Stoessel, de quien se había mencionado unos días antes de esa nota que no estaría para nada contento con la relación de su hija y el futbolista.



“Ale, su papá, se está recuperando. Y a mí me gustaría un montón que puedan ir al Mundial porque tenemos una relación increíble”, comentó De Paul, que es titular para Lionel Scaloni y uno de los referentes de la Selección.





“También tengo una muy buena relación con su hermano, Fran, que también está acá en Madrid. Y creo que él está intentando arreglar para ir a Qatar con los amigos”, agregó el futbolista.



“Llegado el caso, ayudaré a buscar casa o lo que sea necesario. Hoy no tocamos ese tema. Si sé que va mi mamá y mi familia, si es que está todo bien y estoy en la lista”, cerró Rodrigo de Paul.