La angustiante serie de solo 4 episodios que te va a atrapar desde el primer minuto

Si estás buscando una serie corta, de esas que te enganchan desde el primer capítulo, no te podés perder este thriller británicos de solos 4 episodios, que se mete en el terreno de la familia y la paternidad.

En Disney+ se encuentra disponible Dos familias (Playing Nice), una miniserie que parte de una premisa simple y efectiva: dos bebés fueron intercambiados al nacer.

La historia sigue a Pete y Maddie, una pareja que lleva una vida tranquila criando a su hijo, hasta que una llamada inesperada lo cambia todo. A partir de ese momento, se enteran de que el niño que han criado durante años no es biológicamente suyo, y que su verdadero hijo está con otra familia.

El descubrimiento los obliga a entrar en contacto con la otra pareja, Miles y Lucy, quienes atraviesan exactamente la misma situación desde el lado opuesto. Lo que comienza como un intento de encontrar una solución “racional” rápidamente se transforma en un conflicto emocional mucho más complejo.

A medida que ambas familias intentan definir qué hacer, la serie explora el dilema de qué pesa más, ¿el vínculo biológico o el afecto construido durante la crianza?

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Dos familias - tráiles oficial

Sin embargo, el conflicto no tarda en escalar. Las diferencias entre las dos parejas, sus formas de entender la paternidad y sus intereses personales empiezan a chocar, generando un clima cada vez más tenso. Lo que parecía un problema compartido se convierte en una disputa cargada de desconfianza, donde las intenciones de cada uno dejan de ser del todo claras.

El elenco de la ficción está conformado por James Norton, Niamh Algar, James McArdle, Jessica Brown Findlay y Posy Sterling.

La serie se basa en la novela de J. P. Delaney del año 2020. Al momento de su publicación, el libro había generado cierto debate ya que ponía el ojo en la idea de familia y en la fragilidad de instituciones como los hospitales o la justicia.

Disponible en el catálogo de Disney+, Dos familias juega con la angustia, la duda y la tensión constante, razón por la cual funciona tan bien.