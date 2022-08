Viviana Canosa fue tentada por una oferta laboral que lo reuniría con su colega más polémico

A mediados de julio, Viviana Canosa dio el batacazo al renunciar a Viviana con vos denunciando censura y violación a su libertad de expresión cuando A24 le impidió trasmitir un informe sobre escraches a Sergio Massa, amigo íntimo de Daniel Vila.

Desde ese momento, poco y nada se sabía del futuro laboral de la Canosa, que tras dejar la silla vacía en su programa y generar un considerable revuelo en el Grupo América, se recluyó en el campo a evaluar sus próximos movimientos.

Muchos decían que la conductora quería mudarse a LN+ y otros, que iba a desembarcar en Radio Mitre. Mientras tanto, las versiones de que la periodista había recibido ofertas para poner un pie en la política empezaron a circular y ella lo desmintió categóricamente.

“Aclaro: No soy candidata a nada. Me cansé de desmentirlo. Que tengan un buen fin de semana. Los amo”, escribió Vivi en su cuenta de Twitter. Y en las últimas horas, se supo cuál sería su próximo destino, una radio donde trabaja un colega de A24 que siempre se negó a hacer pases con ella: Baby Etchecopar.

“Canosa y Etchecopar se van a reencontrar próximamente, porque si bien la televisión los dividió, una radio los va a unir: a ella la llamaron del lugar donde trabaja él, que es Radio Rivadavia”, contó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

A la vez, Adrián Pallares informó que Viviana también habría tenido reuniones con otros canales de noticias, ahora que ella quedó libre. “Así que se volverán a juntar muy pronto”, indicó, sobre este posible encuentro entre colegas que, en el útlimo tiempo, regaló perlitas.

Es que, cabe recordar, la postura de Etchecopar cuando su compañera se fue de A24 dando un portazo fue, cuanto menos, ambivalente. Por un lado, Baby aseguró que la apoyaba en su causa, y luego la cuestionó fuerte con sus declaraciones.

"Viviana se encargó de hacer, muy bien hecho, algo como 'las seguidoras de Viviana, las compañeras de Viviana. Yo la quiero mucho y me solidarizo a muerte, pero no creamos que Viviana era un pedo del Papa. Ni porque se va Viviana los que quedamos en el canal no somos una mierda y alcahuetes del doctor Vila", dijo.

Además, Baby aclaró por qué no quería hacer pases con ella: "Fue precisamente por estas cosas. Tanto Viviana como El Dipy fueron seguidores de un estilo mío. De hecho, la gente decía que era una imitación mía”.

“Lo que me extraña es que la gente crea que yo soy un boludo porque hablé contra el Gobierno y la oposición, y ahora Viviana Canosa, después de esto, se transforma más o menos en la milagrosa", siguió.

Por último, Etchecopar negó censura de parte del canal y se diferenció de la Canosa: "Nunca me pidieron lo que tenía que decir o no decir. No todos recibimos algunas cosas de la misma forma. Yo, si quiero tanto al público, me hubiese quedado en el programa para denunciar la censura. Pero vos, Vivi, a veces hacés mucha falta hablando como hablás”.

“Creo que no podés quedarte sin un medio. Llámenla para laburar, está sin pantalla. La defiendo, pero yo hubiera seguido pegando de adentro para afuera", insistió.