Qué pasó con el rating de la reunión de Casados con hijos en Telefe

Casados con hijos conquistó el corazón de miles y miles de argentinos que hoy esperan ansiosos su regreso. En enero, los actores (Florencia Peña, Marcelo De Bellis, Guillermo Francella, Luisana y Darío Lopilato y Jorgelina Aurzzi, en reemplazo de Érica Rivas) que le dieron vida a los ocurrentes personajes de la sitcom de Telefe se subirán al enorme escenario del Gran Rex para hacer reír hasta las lágrimas.

Los artistas están calentando motores y es por esto, que el pasado fin de semana, varios de ellos estuvieron presentes en La Peña de Morfi. Jey Mammón y Jésica Cirio los recibieron en el programa que conducen en el canal de las tres bochas y se vivieron momentos muy divertidos delante de las cámaras.

Al aire, Peña recordó la insólita anécdota que dio origen al sketch de la mesa chueca de Pepe Argento. "Hay una anécdota muy linda que no sé si contamos alguna vez, que el primer día fue fuimos a grabar. A Guille no se le pasa nada. Controla todo, no se le pasa nada, está en todo. Llegó y observó todo. Obviamente tenía que ser un decorado roído. Las críticas cuando salió decían que era una comedia con olor a naftalina y no habían entendido que era todo a propósito. Pero él igual quería que todo estuviera bien", comenzó diciendo.

Casados con hijos

Y Peña continuó: "Guillermo se sentó en la cocina y dice ‘Chicos, esta mesita así, no’ y empezó a mover la mesa, enojado. Cuando él se enoja, para mí es lo más gracioso. Guillermo, enojado, real, es todo. Nosotros callados y él decía ‘no, chicos’. Empezó a ponerse nervioso con la mesa y lo miramos todos y le dijimos ‘tenés que hacer eso con Pepe’ y no la cambiamos y quedó".

Pero, ¿cuánto midió la visita de Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis a La Peña de Morfi? El bloque comenzó con un piso de 6,3 puntos y llegó a una marca máxima de 7.9 puntos de rating, que fue el pico del programa.