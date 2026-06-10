Claro ganador: el canal que lideró fuertemente en el rating durante el partido de Argentina con Islandia

La Selección argentina jugó su último amistoso previo al Mundial y en esta nota te contamos el canal que lideró en el rating durante el encuentro.

La Selección argentina finalmente jugó su último amistoso de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. En esta nota te contamos los detalles del canal que eligieron los argentinos para ver el encuentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Cada partido de la albiceleste es furor en el país y el rating en las señales que lo transmiten suele impactar fuertemente. Esta no fue la excepción y la batalla por el liderato estuvo entre Telefe y TyC Sports.

El canal de la familia logró establecerse de gran manera y lideró cómodamente con un promedio de 24.6 puntos de rating. Por su lado, TyC Sports llegó a tocar 12 puntos de audiencia, siendo los dos más elegidos.

Telefe, el canal que lideró el rating durante el partido entre Argentina e Islandia Captura de pantalla 2026-06-10 103632 El canal le ganó a Tyc Sports que promedió 12 puntos de audiencia. Foto: Televisión.com. Telefe también le ganó a El Trece: el promedio de los canales de aire Esto no es todo, ya que además le ganó a El Trece en cuanto al promedio de los canales de aire. Telefe ganó el día por 6.5 puntos y sigue reafirmando su positivo momento en medio de los cambios en la dirección de la señal.