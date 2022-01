Tras los fuertes dichos de Érica Rivas, qué opinó Marcelo De Bellis

Días atrás, Érica Rivas, quien le dio vida a la entrañable María Elena Fuseneco en Casados con hijos, se refirió nuevamente a su repentina y polémica salida del proyecto teatral que, hasta el momento, nunca se concretó.

Sobre la obra que traía el regreso de los Argento y los Fuseneco y que por la pandemia quedó en stand by, señaló: "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista".

Casados con hijos

Y en diálogo con Julio Leiva, agregó: "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. A mi me echaron por romper las pelotas. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el or**".

Luego de esto, Intrusos fue a buscar a Marcelo De Bellis, quien fue su compañero en la ficción, para saber qué opinaba sobre el tema y él no dudó en opinar. "Érica volvió a hablar del tema, dijo que la echaron porque era un grano en el o***", le dijo el notero.

"¡Eso es mucho! Pero ya estamos. No es un proyecto ni siquiera hoy Casados con Hijos. Estaríamos hablando del pasado, sobre lo que dijo uno, lo que dijo el otro. Casados con hijos nos cuesta soltarlo a todos", indicó el actor.