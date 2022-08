Naza Di Serio enfrentó los rumores de romance con Nico Occhiato y fue letal

Los rumores no son de ahora. Ya desde fines de 2021 que se comenta que habría un romance entre Nicolás Occhiato y Nazarena Di Serio. En aquellos días, fue Juariu, la detective de las redes sociales, quien encontró algunos indicios.



Lo concreto es que pasó el tiempo y en los últimos días una vez más ambos jóvenes se encuentran como protagonistas de los rumores sobre ese romance, pero ya con datos más reveladores.



En esta ocasión, fue Estefanía Berardi quien, en Mañanísima, habló sobre el tema. “No sé si estará súper enganchados o enamorados, pero se están viendo”, contó la panelista en el programa que conduce Carmen Barbieri.





“Se están viendo, están chapando, van a comer a los mismos lugares por separado y después se van juntos. Lo hacen de manera muy habitual”, agregó Estefi Berardi para continuar alimentando los rumores.



La panelista remarcó, además, que las salidas siempre se dan bajo la misma estrategia, para evitar cualquier tipo de sospechas: van a los mismos lugares nocturnos, pero por separado. Luego se cruzan y se van juntos.



Ante el avance de los rumores, Nazarena Di Serio decidió romper el silencio para salir a hablar sobre el vínculo que mantiene con el conductor. Curiosamente, y a pesar de la contundencia de los comentarios, ella se mantuvo firme.





“No estoy saliendo con nadie. Tengo cero relación con Nico Occhiato. Estábamos en el mismo bar, pero en mesas separadas”, aclaró la locutora de TN en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez), intentando negar algo que, según cuenta, es innegable.



“Tuve romances muy lindos y nunca se filtraron. No quise que me conozcan por salir con… Se sabe lo que uno quiere que se sepa, pero me gusta reservar mi vida privada”, concluyó Naza Di Serio.