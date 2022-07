Cómo fue la difícil infancia de Nazarena Di Serio, la nueva favorita de TN y El Trece

Nazarena Di Serio avanza a paso firme en la televisión y crece día a día en su carrera. La joven de 29 años que empezó siendo la “chica del clima” en El Trece, hoy tiene un segmento propio en Mediodía Noticias y va por un nuevo proyecto en TN que la tendrá como figura principal.

Pero nada fue fácil para Naza quien, para más datos, es prima de la actriz Celeste Cid. Porque la rubia no se olvida de las dificultades que vivió en su infancia y adolescencia, cuando la crisis del 2001 golpeó en su hogar.

Para la rubia, el mayor orgullo de su vida, sin dudas, es el “haber podido salir de la pobreza”. “De haber estado en Pampa y la vía, de haber estado mal, de haber creído que no merecía otra cosa y que no iba a poder vivir nunca otra cosa, y sin embargo seguir y no parar, aunque a veces cueste o se haga muy largo”, dijo Di Serio en una entrevista a La Nación.

"Yo comía en el comedor de la escuela porque no había plata en casa. Siempre vi a mi mamá remándola un montón", contó una vez la rubia, que es hija de mamá soltera y de un padre que, como dijo, “decidió no ser padre” y borrarse.

Ella, que en sus primeros años actuó en Chiquititas, sabe lo que es pasarla mal. “Si bien hubo un tiempo en el que yo de chica trabajé en tele, llegó el 2000, todo entró en crisis y se volvió bastante complicado”, recordó. En ese momento, Naza empezó a rebotar en los castings y finalmente dejó de presentarse porque “no había plata para ir”.

Desmotivada, en ese entonces decidió acompañar a su mamá mientras trabajaba limpiando casas y vendiendo sahumerios. “Creo que lo más difícil era verla a ella diciéndome que no a distintas cosas, cosas básicas como comprar una carpeta. Lamentablemente no tuve muchos lujos, pero por suerte la tuve a ella, que siempre puso la otra mejilla”, señaló.

Hoy, que su situación es otra, Naza no olvida las experiencias más duras de su pasado, de las que rescata el lado bueno. “Hace poco, las notas sobre los precios me hicieron acordar a situaciones que viví con mi mamá, pero sobre todo a las distintas formas solidarias de la gente”, indicó.

“Por eso conté que cuando no teníamos plata había una panadería cerca de mi casa a la que íbamos a buscar a la noche lo que sobraba. Ellos lo repartían entre la gente que no tenía para comprar pan. Al otro día comíamos lo que había sobrado recalentado”, agregó.

“Más que con lo duro de la situación, me quedo con que ahí aprendí que la gente es solidaria y ayuda. Que entre lo poco que había, había un grupo de gente que ayudaba a los que estaban peor”, completó Di Serio, locutora y host que se ganó el cariño del público al reemplazar a Darío Barassi en 100 argentinos dicen. Una profesional a quien, sin lugar a dudas, se la verá cada vez más en la televisión.