Luciano Pereyra se emocionó al hablar del momento en el que estuvo al borde de la muerte: "Por qué a mí..."

Luciano Pereyra revivió en una entrevista aquel momento límite en el que estuvo al borde de la muerte cuando le detectaron un divertículo en el esófago, algo para nada habitual. Terminó con un problema pulmonar, con 35 días de internación y 10 en coma farmacológico.



“Fueron momentos durísimos, de tristeza y angustia. Primero me pregunté por qué a mí y después por qué a mí no. Fue entender también lo difícil que fue para mis padres ver a un hijo en ese estado”, contó en “Un tropezón no es caída”.





“Por momentos yo no tenía ganas de vivir o seguir en esa situación porque tenés cables por todos lados. Pero siempre hay una mano, una enfermera, la familia. Yo le agarraba fuerte la mano a mi hermana del corazón”, agregó.



“Son esos momentos en los que después pienso en cuánto le agradezco a Dios el hecho de poder salir de esa situación y ahora tener la posibilidad de contarlo”, reflexionó Luciano Pereyra.



Aquel momento límite inspiró al cantante a poner esa experiencia en una letra, en la canción “Tu mano”, que escribió en un aeropuerto. “Es emotivo porque cuando la cantamos en los conciertos todos se agarran de la mano, gente que ni se conoce”, expresó.



“Esta canción hace que todos los clubes de fans, en el día de mi cumpleaños, me hagan el mejor regalo del mundo y se acerquen a los lugares en donde necesitan cosas y lleven comida o útiles escolares”, comentó el músico.





Luego, la conductora de la sección, Nazarena Di Serio, le preguntó qué le diría el Luciano Pereyra del presente al Luciano Pereyra que estuvo 35 días internado debatiéndose entre la vida y la muerte.



“Le diría: ‘Dale, boludo, levántate que lo que viene está bárbaro. Son unos días más y están tus perros esperando’. En este momento difícil que estamos viviendo los argentinos no está mal recordar que un tropezón no es caída”, cerró.