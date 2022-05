Luciano Pereyra vivió una confusa situación en Madrid: “Me pidieron una foto, pero…”

Su magnitud no se discute, todo el mundo conoce de su talento, de su enorme trayectoria y disfruta de su arte, ese que llena de alegría los corazones de millones de personas. No obstante, todavía existen personas que ignoran a Luciano Pereyra, uno de los cantantes más famosos del país.

Se constituye en una escena irrisoria, con tintes humorísticos. Resulta que el lujanense se cruzó el océano para visitar España y desandar una gira por esas tierras para exhibir su música y expandir ese ritual maravilloso de presentarse ante el público.

En una tarde soleada, en plena primavera europea, Luciano salió a recorrer el centro de Madrid, esa ciudad que atrapa, que genera sensaciones maravillosas por su mixtura de historia viva y modernidad. En ese raid, Pereyra se topó con una circunstancia impresionante.

Una pareja de españoles se le acercó, a metros de la famosísima La Puerta de Alcalá y le pidió una foto. Acostumbrado al feedback con sus fanáticos, a ese accionar tan típico que surge entre las celebridades y las personas, el músico se acomodó para posar en la selfie.

La particularidad se centró en que estos dos europeos no querían una postal al lado del ídolo argentino, todo lo contrario, la solicitud se focalizaba en que el propio Luciano le tomará la instantánea, que oficiara de fotógrafo para inmortalizar ese momento.

Lejos de sentirse incómodo, o destratado, Pereyra se lanzó de lleno en la tarea y jugó con todo, a tal punto que probó diferentes ángulos, los ayudó a tomar una buena postura. Y como si fuese poco, el cantante logró registrar todo ese momento y lo subió a sus redes sociales.

Totalmente movilizado por el humor, el argentino compartió ese instante en su cuenta de TikTok y escribió: “Me pidieron una foto y obviamente accedí. ¡Saco muy buenas fotos!”. Inmediatamente le llovieron los comentarios, con miles de reacciones de sus seguidores.

Así se amontonaron mensajes como “Ay, Dios, no te reconocieron. Me muero, yo me desmayo ahí nomás”, “Yo daría mi vida por una foto con Luciano”, “¡Uy, si supieran ellos quien era ese fotógrafo! ¡Te tuvieron ahí sin saberlo!”.