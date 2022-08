Quién es la mujer que adoptó a Julieta Cardinali tras perder a su mamá

Julieta Cardinali y la diseñadora Clara Ibarguren tienen una relación que trasciende la amistad y que nació hace muchos años cuando la actriz perdió a su madre. Hoy son una dupla inseparable y detrás hay una historia conmovedora.



“¿Qué soy yo para vos?”, le preguntó Julieta Cardinali a Clara Ibarguren en la charla de Para Ti Fashion Talks. “Mucho, mucho, mucho. Agradezco a la vida el haberte encontrado. Sos un alma que la siento muy cercana”, contestó Clara.



“Cuando te conocí, cuando empezamos a trabajar, pasaste por un momento muy triste, que fue la muerte de tu mamá”, expresó la diseñadora. “Y no te quise dejar nunca más. Y te quiero como a una hija, como una mejor amiga, como todo”, agregó.





“Me siento protegida, me siento querida, me siento que no estoy sola con vos. Estamos de paso. Hay que pasarla bien y ser buena gente, que es lo único que queda. Y lo sos”, añadió la actriz, muy conmovida.



“Mi mujer favorita en el mundo, mi amiga íntima, mi segunda mamá. Hoy me desperté pensando en nosotras las mujeres. Qué suerte tenernos”, posteó Julieta Cardinali en las redes sociales.



En la misma charla, Clara le preguntó a Julieta: “¿Cómo se te ocurrió incursionar en la moda?”. A lo que la actriz respondió: “En un principio fue ser la cara de tu marca. Y cuando te sentaste en mi living con Abril, tu hija, a decirme que querías hacer una cápsula. Yo te dije: ‘Sí, pero si me meto, me meto en todo’. Re pesada. La hicimos juntas y eso que fue para hacer un ratito, estuvimos 8 años”.





“Después de 16 temporadas de Clara por Julieta, Clara nos dijo a Abril y a mí: ‘Chicas, desplieguen las alas. ¡Váyanse de acá!”. Y muy claramente nos ayudaste a armar la marca. Sos nuestra guía siempre, nuestro faro”, contó Julieta Cardinali.



Desde el 2018, la actriz está al mando de Cardinal, la marca de ropa que tiene junto a Abril Bellati, la hija de Clara Ibarguren, que está inspirada con el estilo personal de la actriz. Julieta define a su marca como rockera, canchera y urbana.