Julieta Cardinali se separó después de cinco años junto a su pareja: "El se..."

Luego de cinco años de noviazgo entre Julieta Cardinalli y Luís Cantaluppi, parece que la relación entró en una profunda crisis en la que habría derivado en el punto final de la relación amorosa.

La actriz no es una persona a la cual le guste exponerse públicamente, pero tras su divorcio del matrimonio con Andrés Calamaro, con quien tuvo a Charo, volvió a encontrar el amor, aunque este amorío no tuvo el final que esperaba.

Justamente fue en la puerta del colegio de su hija donde conoció al médico en 2016, y donde empezaron una relación que hoy parece haber llegado a su final, al menos por ahora, según informó Nancy Duré en el programa de América Intrusos. "El se cansó y quiso cambiar la vida que llevaban", contaron.

La periodista continuó explayándose sobre la ruptura entre Julieta y el doctor, pero no pudo asegurar que la ruptura haya sido definitiva, pero sí que están separados en este momento.

Cardinali, quien interpretó a Claudia Villafañe en la serie Sueño Bendito, que repasa la vida de Diego Maradona, siempre se mostró muy feliz y feliz con esta relación que llevaba Luís. Inclusive, en las entrevistas que brindó durante el rodaje “estaba contenta por no estar con alguien del medio”.

Por otro lado, Duré afirmó que la relación estaba muy bien hasta el verano, y volvió a remarcar que la separación fue en buenos términos ya que no hubo grandes conflictos, y hasta continúan siguiéndose en las redes sociales.

En noviembre de 2021, Cardinali había brindado una nota a Infobae en la que dio detalles de su noviazgo con Cantaluppi, y dijo: “Es compañero, simple, es inteligente. Un montón de cosas y un montón de malas también (risas). Pero es un gran compañero”.

La actriz, en esa misma nota, también dio detalles del por qué no le gusta exponerse ante los medios. “No es que vengo a la defensiva a las entrevistas. No es que no me gusta, me da fiaca, prefiero estar en mi casa, no tengo un ego enorme, soy muy reservada”, afirmó.