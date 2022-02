Por qué la hija de Julieta Cardinali la pasó muy mal en el peor momento de la pandemia

El mundo entero está pasando por una pandemia, aunque ya con mayores conocimientos sobre el tema y con las vacunas en el país. Sin embargo, los comienzos de la misma fueron duros para todos, tal es el caso de Julieta Cardinali que así lo contó durante una entrevista de la cual formó parte.

La mayor preocupación de la actriz fue en Marzo del 2020, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. El país debería encerrarse en sus casas y sólo salir para ocasiones esenciales. Está claro que los que más sufrieron estas consecuencias fueron los más pequeños en ámbitos educativos.

La ex pareja de Andrés Calamaro, manifestó la preocupación por su hija Charo en ese momento. Al respecto afirmó: “El peor momento en la pandemia fue cuando mi hija no podía volver al colegio, eso fue para mí lo más fuerte porque mi hija empezaba el secundario y fue su primer año de colegio”.

Acto seguido, agregó: “El shock principal fue en marzo. Fue una tristeza grande, pero cuando se extendió tanto sufrí mucho por ella. Le faltaban sus compañeros, le faltaba ir al colegio y eso fue lo que más pena me dio, y hay cosas más graves, pero lo hablo como cuestión personal, la gente que no tenía trabajo y que no tenía para comer”.

Para dejar en claro su postura en cuanto a la no presencialidad en ese momento tan particular, aclaró: “Ves que acá una chica dice ´perdón que se contagie, querida´, no estoy diciendo que tendría que haber ido al colegio igual. Está claro que con el diario del lunes es mucho más fácil decirlo”.

No cabe dudas que para las madres y padres de hijos pequeños o adolescentes, fue muy difícil esta primera etapa. Porque nadie encontraba la lógica, y el encierro perjudica la vida psicológica de los más chicos de la familia. Sin embargo, muchos de ellos pudieron salir adelante a pesar de toda la angustia que les generó quedarse en sus casas.

Julieta continuó con su relato y afirmó: “No vi ningún retroceso en Charo por esta situación. Es una genia mi hija, lo llevó bien y se adaptó. Hubieron un montón más de permisos para ella y para mí también, uno trató de hacerse la vida más fácil posible, comí y dormí todo lo que quise”.

Sobre el cierre de sus declaraciones, dejó muy en claro que prefiere no hablar de su vida íntima. Todo esto en referencia a su actual vínculo con su ex pareja, el músico Andrés Calamaro. No dio mayores detalles al respecto, pero confirmó que tienen muy buena onda entre ambos.