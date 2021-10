Calamaro y Bizarrap juntos: El mensaje de Andrés que ilusiona a los fanáticos

Bizarrap es uno de los artistas argentinos más relevantes del último tiempo. Con las “Bzrp Music Session”, canciones que realiza junto a diversos artistas, recoleta millones de reproducciones en cada plataforma de música que se publica.

Su último lanzamiento fue junto a Ptazeta, una artista de 22 años nacida en Canarias, y con tan sólo una semana ya juntó 15 millones de reproducciones en YouTube y otras 8 millones en Spotify.

Sin embargo, el mundo de la música se ilusiona con un épico posible cruce de dos potencias argentinas: Bizarrap y Andrés Calamaro. La posibilidad de este cruce comenzó a difundirse con velocidad en las redes sociales, en donde el ex integrante de Los Rodríguez dio lugar a las especulaciones por un tweet.

Andrés Calamaro esta acostumbrado a usar curiosos seudónimos en Twitter, y los cambia según la época. Actualmente, su usuario es @Galimbe64457296 y tiene como nombre “Rodolfo”. Desde un anonimato a medias, ya que muchos fanáticos conocen quien está detrás de esa cuenta, Calamaro abrió la polémica e ilusionó con una posible colaboración junto a Bizarrap.

“See you son.” (en castellano, nos vemos pronto), publicó el histórico músico argentino en respuesta a un Tweet de Bizarrap en su estudio de grabación. El productor le dio me gusta a la publicación de Calamaro y la expectativa de los seguidores de ambos no tardo en aparecer.

“Andrés y Bizarrap. La canción que no va a morir jamás”, asegura un usuario de Twitter, notablemente entusiasmado con la supuesta posibilidad de que se junten ambos artistas.

Andrés y Bizarrap. La canción no va a morir jamás https://t.co/pq6dBs6xkj — Santiago Baldi (@santiagobaldi) October 19, 2021

Otro usuario, un tanto más escéptico, afirma: “No sé qué podría llegar a salir de acá pero me interesa.”

no se que podría llegar a salir de acá pero me interesa. https://t.co/j2RGyw99gc — lucas lafuente (@lafuente_lucas) October 19, 2021

Igualmente, más allá de el cruce que se dio ayer por la noche, ninguno de los dos músicos volvió a manifestarse sobre ello. ¿Crearan una canción juntos o habrá sido un chascarrillo del “Salmón”?