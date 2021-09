Video: el golazo de Messi al ritmo de Bizarrap

Cada generación tiene su propia música favorita. La actual ha tomado al trap como su género predilecto, y en el mismo hay un referente claro: Bizarrap. El joven de 22 años hace historia con sus “Bzrp Music Session”. Cada vez que son lanzadas, YouTube se revoluciona con millones de visualizaciones, me gustas y comentarios.

No obstante, hace tiempo que el fenómeno del trap ha trascendido no solo las barreras de su público mayoritario, sino que incluso ha logrado el reconocimiento de aquellos que no son muy fieles a este tipo de producciones. La clave ha estado en las últimas sesiones, como la de J Balvin donde se menciona a Diego Maradona, o en la última con el rapero francés MHD.

Esta última colaboración entre el productor argentino y el músico europeo es la que nos incumbe, ya que uno de sus momentos más pegadizos involucra a Lionel Messi. “En la capital como Messi (Messi, Messi)” es la estrofa que ya es viral en las redes sociales, y el propio Bizarrap se encargó de potenciarla aún más luego del golazo del astro argentino ante Manchester City.

Este video lo publicó el talentoso artista en su espacio de Twitter, donde combina a la perfección su obra más reciente con el espléndido zurdazo de Leo. En pocas horas se esparció por toda la plataforma, donde ya superó las 700 mil vistas y tiene más de 70 mil me gustas. Los bits del trap y las maravillas del fútbol la rompen juntos.