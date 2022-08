La tremenda confesión amorosa de Yanina Latorre: “Un ex me dejo por…”

En una charla distendida sobre aventuras sexuales en LAM, Yanina Latorre reveló una historia de infidelidad que sufrió con un novio anterior a Diego Latorre y que involucró a otra mujer muy famosa.



Ángel de Brito se dispuso a escuchar muy atentamente las historias de sus “Angelitas”, entre las cuales se destacó el testimonio de Yanina Latorre, quién contó cuántos novios tuvo antes de conocer a Diego Latorre.





“Yo fui noviera larga. Me casé joven, pero tuve tres novios. Marcelo Toscano, Negro Cohelo; a los dos los dejé yo. El tercero fue polémico. A Emilito lo quiero mucho, pero me cagó con Beatriz Salomón”, dijo entre risas.



“Se llama Emilio Longo. Es el primo hermano del padre de mis sobrinos, por lo que lo cruzo de vez en cuando”, contó Yanina Latorre, quien aseguró que en el momento en el más sintió esa traición Beatriz Salomón no sabía que era su novio.



En ese momento, indagada por Ángel de Brito y por el resto del panel de LAM, Yanina relató cómo se enteró de la infidelidad y cómo repercutió esa situación para luego conocer a quien hasta el día de hoy es su marido.



“Trabajaba de contadora. Yo tenía 22 años. Yo estoy sentada en la oficina, viene uno del trabajo y me dice: “¿Este no es tu novio?”. Beatriz era un mujerón, una bomba. Cuestión que lo llamé, lo puteé, corté, quedó. Empecé a salir con Diego para darle celos, porque él era muy futbolero”, recordó.





“Ahí entonces me pongo de novia con Diego Latorre, me caso con Diego Latorre, tengo hijos con Diego Latorre, me metió los cuernos Diego Latorre, lo perdoné a Diego Latorre”, resumió fiel a su estilo y entre carcajadas Yanina Latorre.



“De hecho, la primera vez que Susana Giménez me invita a su programa como pareja de Diego Latorre también estaba como invitada Beatriz Salomón. Quedó todo bien, gracias a ella me casé con Diego”, concluyó.