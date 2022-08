Yanina Latorre contó lo duro que fue tener de vecinos a Chano y Celeste Cid: "Hacían..."

Si bien Celeste Cid y Chano Charpentier tuvieron un romance de dos años y hace casi 8 que esa relación ya se terminó, todavía esa historia deja tela para cortar, principalmente cada vez que los problemas de adicciones vuelven a aparecer.



En aquella época, ambos artistas estaban sumergidos en la problemática de las adicciones, motivo por el cual terminaron separándose. Años después, Yanina Latorre recordó aquellos días en los que ambos eran sus vecinos.





“El edificio era un escándalo. Todo el edificio hacía reuniones para que se fueran, porque era muy difícil vivir. Hacían ruido y se peleaban. Los excesos te llevan a lugares que vos no te acordás”, comentó la panelista en LAM, el programa de Ángel de Brito.



Los conflictos entre Celeste Cid y Chano eran tan repetitivos que, incluso, la propia Yanina llevó al hijo de la actriz (André) a jugar a su casa para que no presenciara aquellas situaciones lamentables de la pareja.



“Como no podía estar con la pelota en la cochera, un día me lo llevé a jugar con Dieguito (su hijo)”, reveló Yanina Latorre, que rememora aquellos tiempos con tal hartazgo que pareciera que sucedieron hace unos días.



Por su parte, Celeste Cid se mostró algo molesta con Yanina Latorre por haber hecho públicas esas situaciones que ocurrían en el departamento que compartía con Chano Charpentier y que hacían que los vecinos reclamaran que se fueran.





“En su momento, dijo algo de mi hijo y a mí me dolió mucho. Le dije que tenía un recuerdo fallido y lo lamento mucho”, había expresado Celeste Cid sobre los dichos de la panelista de LAM Yanina Latorre.



Sobre este cuestionamiento, Yanina aclaró: “Entiendo que se enoje. Capaz el recuerdo fallido lo tenga ella. Viste que cuando uno está en una nebulosa no tiene un buen recuerdo. Le puede pasar a cualquiera. Es como si yo me emborrachara y después no me acuerdo de qué hice”.