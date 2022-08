Semanas atrás, Estelita Muñoz preocupó a todos cuando se ausentó de su trabajo en Crónica TV y al aire, sus compañeros, revelaron que había sido internada urgencia en la Clínica La Trinidad de Quilmes. Allí, le diagnosticaron vértigo posicional paroxístico benigno.

Tras recuperarse y volver a El Run Run del Espectáculo, se mostró agradecida y feliz. "Quiero agradecer todo este tiempo que estuvieron comunicados con mis hijos, porque yo estaba incomunicada porque no podía usar el celular, tenía que estar con los ojos cerrados y prefería no tener luz. Es muy feo el vértigo. Yo ahora descubrí qué hay mucha gente que lo pasa", señaló frente a las cámaras.

"El vértigo es muy feo porque para curarte te provocan el vértigo, y yo tenía muchos vómitos. A mí me giraba todo y yo les pedía ‘por favor basta’, pero me decían que tenía que aguantar. Fueron diez días que sólo me mantuve con suero y remedios. Ahora tengo que seguir cuidándome, tengo que hacer kinesiología en mi casa, fue horrible", contó.

Y, sobre cómo pasó todo, Estelita indicó: "Antes de este episodio tuve una pesadilla horrible, por lo que suponen que pude haber quedado dormida en una posición muy tensionada por los nervios. Cuando me quise levantar, me caí en la cama y ahí le pedí ayuda a mis hijos. El tema del vértigo es que te gira todo constantemente, aunque tengas los ojos cerrados, no podía caminar sola".

El increíble cambio de look de Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura

Ahora, en su reciente vuelta a la pantalla chica, la ex de Luis Ventura, sorprendió a todos con un increíble cambio de look. "¡Qué linda que está Estela con esa cola de caballo!", manifestó Lío Pecoraro. Pícara, Estelita respondió: "Vieron cómo me creció el pelo de pronto... Y, ya se acerca la primavera".