Estelita Muñoz contó el motivo detrás de la reconciliación de Rial y Ventura

Luego de estar internada, Estelita Muñoz volvió la semana pasada a El Run Run del Espectáculo recargada. En la última emisión, la panelista se refirió al tema que sorprendió a todos en las últimas horas: la reconciliación de Luis Ventura y Jorge Rial. Sucedió que, si bien la dupla tenía una gran amistad, se distanció luego de que el ex conductor de Intrusos echara a su compañero del programa allá por el 2014 cuando se produjo todo el escándalo de su hijo extramatrimonial.

Sobre la fotografía que se viralizó en la que se ve el encuentro de ambos, Estelita indicó: "A mí me asombró, pero yo veo la foto y es clarito, para mí, quien armó todo... ¿Quién necesitaba esa foto? Porque adelante hay uno con una cara de Papa Noel impresionante…divino, el abuelito dime tú está como chico con juguete nuevo, y del otro lado hay una cara de alguien que sostiene la situación. No sé cuánto le habrá alegrado, de verdad, esto".

Acerca del motivo de la reconciliación, manifestó: "Jorge necesitaba esa foto porque estaba en caída, la gente no lo quiere, está más solo que no sé…él la necesitaba por los proyectos que tiene".

Luis Ventura y Jorge Rial

Y continuó: "Es alguien que se había despedido de la televisión mal, diciendo ‘no vuelvo, no es lo mío’, pero ahora vuelve a lo único en lo que más o menos le fue bien. Porque en otras cosas no le fue bien, a los números me remito".

Estelita Muñoz

Finalmente, frente a las cámaras de Crónica TV, Estelita agregó: "Cuando Rial lo echó Luis se enteró por televisión estando internado, porque ellos habían arreglado que Ventura se tomaba un descanso. Eso no se puede perdonar. Yo siempre dije que en ese vínculo había un amigo, el otro no. Queda claro en lo que es Luis para las hijas de Rial, y en cambio él para mis hijos nada que ver".