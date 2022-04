Luis Ventura advirtió sobre una particular actitud de Mirtha Legrand

Rara vez, Luis Ventura se ha quedado callado con lo que piensa. Al conductor de Secretos verdaderos se lo conoce por ir siempre al frente sin importar las consecuencias y esto fue lo que hizo ahora en la sección que tiene en el programa de Karina Mazzocco en El Nueve.

El ex de Estelita Muñoz se dedicó a hacer un repaso por distintas emisiones de los emblemáticos almuerzos de Mirtha Legrand en la televisión y no dudó en sacar a la luz ciertos datos poco conocidos por la audiencia. Además, aprovechó la ocasión para advertir a sus colegas por una particular actitud de La Chiqui cuando las cámaras se apagan.

Luis Ventura

"Estamos todos esperando que ella regrese en algún momento", comenzó diciendo y continuó: "Quiero decir que a mí me tocó estar en su mesa y el consejo es ¡cuídense con Mirtha en los cortes! Porque es cuando recaba la información y después viene el golpe de Karate Kid".

Y detalló: "Hace esas preguntas inesperadas, incómodas, yo las defino como las preguntas puñaladas de Mirtha, porque cuando te encara... ¡Bueno!".

Además, al aire reveló que Mirtha ya confirmó su presencia en la próxima entrega de los Premios Martín Fierro, los galardones que él organiza. Y sobre la posibilidad de que la diva reciba un reconocimiento, señaló: "El programa lo conducía Juanita ¿pero de quién es? ¡Vamos a ver!".