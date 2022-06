Luis Ventura anunció una feliz noticia al aire: "Váyanse preparando"

Desde hace años, Luis Ventura está al frente de Secretos verdaderos. El ciclo, que sale por América TV, habla sobre el mundo del espectáculo, analiza a los famosos del momento y también, frecuentemente, saca a la luz material inédito.

En su última emisión, este fin de semana, el ex de Estelita Muñoz, habló sobre el escándalo que dejó a Ulises Bueno en boca de todos. Se supo que el cantante le cobró a la municipalidad de Córdoba 43 millones de pesos por su show y él no sólo suspendió su presentación, sino que aclaró que no exigió ninguna productora en particular.

Posteriormente de ver el informe y debatir sobre el tema, el conductor sorprendió a los televidentes con una feliz noticia. "¿Qué hacen los sábados a la noche, después del programa?”, le consultó a sus panelistas, que respondieron que se iban a algún lado a comer.

Acto seguido, agregó: "Bueno, váyanse preparando porque dentro de muy poquito no se van a ir a comer... ¡Van a seguir! Porque a partir del próximo sábado ‘Secretos Verdaderos’ va a ir de 20 a 23, vamos a tener tres horas".

Luis Ventura

Entusiasmado, Ventura reflexionó: "La verdad yo lo estoy anunciando con mucha alegría, porque uno quiere… pero la pregunta es si estaré en lo cierto que me tengo que poner contento. Vamos a tener tres horas, así que vamos a tener que trabajar un poquito más. Esto también tiene que ver con el crecimiento de la tanda publicitaria, del trabajo de nuestro departamento comercial y de la gente que apuesta a los PNT".

"Yo le agradezco a la gente que, durante 22 años, hizo un clásico de este espacio, de esta producción, de este programa y también a todo el equipo técnico", cerró.