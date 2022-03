Marina Calabró opinó sobre la nueva gestión de América TV

América TV se encuentra atravesando un período de transición. En el último tiempo, muchas de sus grandes figuras abandonaron la señal y también, varias nuevas se incorporaron. Una de las grandes pérdidas para la emisora fue la de Liliana Parodi y en su lugar entró Fernanda Merdeni.

Son muchos los cambios que se realizan día a día y la nueva gestión tiene otra mirada sobre los contenidos. Acerca de esto, opinó Marina Calabró en la columna radial que tiene en el ciclo de Jorge Lanata. "Me enteré por Pablo Montagna que levantan ‘Instalate’", comenzó diciendo.

Y continuó: "Igual saldrá hasta mediados de abril pero parece que ya tiene el certificado de defunción. Esto es así, la tele es implacable e ingrata. Uno nunca disfruta del final de un programa y me alegra que reubiquen al equipo, pero me parece un punto a favor de la nueva gestión de América que no estiran los fracasos o los no éxitos".

"Esta gestión en esto es menos paciente y también tiene que ver con el cuidado de la pantalla", especificó y sumó: "Ahora, lo que a mí me cuentan que los candidatos a reemplazarlo son los ‘Emparejados’, que es el programa de Sabrina Rojas y el Tucu López".

Sabrina Rojas y El Tucu López

Finalmente, fiel a su estilo, cerró: "Es un disgusto el fin de semana, ¿y lo van a hacer todos los días? Entiendo que será un parche de programación… igual si al canal le gusta. Los números no los avalan, el domingo pasado hicieron 0,8 puntos de rating".