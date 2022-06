Estelita Muñoz, ex de Luis Ventura, reapareció en TV y habló de su delicado momento de salud

Días atrás, la audiencia de Crónica TV se preocupó al ver que en El Run Run del Espectáculo no estaba presente Estelita Muñoz. La ex de Luis Ventura se ausentó de su trabajo tras haber tenido que ser internada de urgencia en la Clínica La Trinidad de Quilmes. A la panelista le diagnosticaron vértigo posicional paroxístico benigno.

Ahora, desde su hogar, brindó una entrevista a sus compañeros y habló del delicado momento de salud que está atravesando. "Me alegra mucho estar con ustedes, yo estoy mejor, luchándola desde mi casa y mejorando de a poco…", comenzó diciendo.

Y agregó: "Perdón si me emociono, pero los médicos me dijeron que también era algo que me podía pasar. Quiero agradecer a todos por el amor que me brindan. Según los médicos lo que yo tuvo fue un síndrome de vértigo vertiginoso y, gracias a Dios, benigno".

Acto seguido, contó cómo fueron las cosas. "Esto hizo que yo no me pudiera levantar de la cama, un día, porque me empezó a girar todo de una manera espantosa…y bueno, empecé con vómitos. Primero vino una emergencia a mi casa, me dieron algo para el estómago, pero como al día siguiente seguía igual, mis hijos me llevaron a La Trinidad de Quilmes, y ahí me descubrieron que tenía vértigo. Según me dijeron se origina porque unas pelotitas que tenemos en el oído, llamadas otolitos, se salen de lugar", relató.

"El tema es que para curarte del vértigo, te hacen volver a él. Es espantoso, porque volvés a tener vómitos. Yo estuve diez días vomitando, bajé siete kilos. Lo que hacen es llevarte la cabeza para atrás, lo hace una kinesióloga, y yo pedía por favor que pararan porque me giraba todo, pero me explicaban que tenía que aguantar porque es la manera que los otolitos vuelvan a su lugar", explicó.

Finalmente, Estelita señaló: "Me estoy recuperando de a poco, todavía ni siquiera puedo salir a la calle sola, me tienen que acompañar porque me puedo marear y caer. Tampoco voy a poder manejar por un tiempo y ahora sigo en mi casa con la kinesiología para que todo vuelva a la normalidad".