Estelita Muñoz cuestionó una controversial decisión de los Premios Martín Fierro

El domingo se vivió una nueva entrega de los Premios Martín Fierro. Fue una noche muy especial por dos motivos: por la vuelta de la presencialidad de la ceremonia y también, por ser la 50° edición. Se transmitió por Telefe y contó con la conducción de Marley. Al Hotel Hilton asistieron 700 invitados que debieron respetar todos los protocolos sanitarios.

Durante la velada se homenajeron a tres grandes figuras argentinas: Mirtha Legrand, Susana Giménez y Diego Armando Maradona. El reconocimiento a este último generó una gran polémica. Hubo mucho revuelo sobre lo que iba a ocurrir y finalmente fue un show de Valeria Lynch junto a un resumen de la vida del astro del fútbol.

Al enterarse que esto iba a pasar en la ceremonia, Dalma se despachó por no ser invitada. "Mi amigo Gabriel Schultz no entiende cómo no nos invitaron. Pero de más está decir que sabiendo quién lo organiza, jamás estaríamos invitadas. No se preocupen, vamos a estar bien representadas por él, que si está invitado y me parece perfecto", disparó la actriz contra Luis Ventura.

Dalma y Diego Maradona

Otra de las que se expresó por esta controversial decisión de APTRA fue Estelita Muñoz, la ex del conductor de Secretos Verdaderos. "Yo no estoy de acuerdo en que se lo premie a Maradona…me parece que él no tiene nada que ver con el espectáculo, ni con la radio ni la televisión. Será porque hace poco falleció y lo querrán recordar, pero no le veo el punto de que se lo premie", señaló en El Run Run del Espectáculo.

Y al ser consultada por si la iniciativa había sido solamente de su ex, indicó: "Mirá, hay muchas cosas que no son sólo decisiones de Luis. Ahí hay muchos socios y una comisión directiva que se reúne mucho, hablan y deciden lo que hacen o no".