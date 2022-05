Por qué La Sole disfrutará más esta edición de los Premios Martín Fierro

La Sole no se olvida de dónde viene y cada vez que puede, se muestra muy agradecida de sus orígenes y también, de quienes la apoyaron cuando aún no gozaba de su gran popularidad. Hoy, está presente en la 50° edición de los Premios Martín Fierro y para ella, será una noche especial. ¿Por qué? Desde la alfombra roja, en diálogo con MDZ lo reveló.

"Esta noche creo que voy a disfrutar mucho de estos Martín Fierro. Mucho más que otras veces por el equipo que tenemos en la mesa, no solamente por La Voz Argentina y por Morfi... Creo que Telefe es una gran familia y ya me siento parte de ella", le expresó a Federico Croce.

Además, también habló sobre el interior de la Argentina. "Gracias a las provincias y al interior del país yo estoy donde estoy. Yo no me lo olvido jamás. Mendoza ha sido una de las primeras que me aceptó en el '97 y cada vez que vuelo lo hago con mucho cariño. Estuve en La Tonada este verano. Fue emotivo, maravilloso. Los adoro, me encanta el vino, todo de Mendoza", manifestó.

La cantante está nominada por su labor en La Voz Argentina, el reality del canal de las tres bochas en el que reconocidos artistas musicales, a ciegas, escuchan a diversos cantantes de todo el país en búsqueda de la mejor voz. En la edición 2021 quien se consagró ganador fue Francisco Benítez.

La Voz Argentina

Como mejor jurado, junto a ella está Ricardo Montaner, Lali Espósito y Mau y Ricky. Además, comparten la terna con Ángel de Brito, Pampita Ardohain, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín por Showmatch; Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui por Masterchef Celebrity y con Nacha Guevara, Oscar Mediavilla, Karina La Princesita y Moria Casán por el Cantando 2020.