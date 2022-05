Lali Espósito concientizó desde la alfombra roja de los Martín Fierro

Pocas semanas atrás, Lali Espósito conmovió a todos con un particular video que envió a Agustina, una pequeña mendocina que sufre bullying. El caso se dio a conocer luego de que su tía publicara algunos videos de su sobrina de seis años llorando desconsoladamente tras regresar de la escuela. Según contó, sus compañeros la molestaban y ella estaba "harta".

Agustina, la niña mendocina a la que Lali le mandó un video

"Este video es para mi amiga hermosa Agustina…yo no se si vos me conoces pero yo a vos si. Digo amiga porque me encantaría ser tu amiga, pasa que vos estas en Mendoza y yo en Buenos Aires, bueno ahora en España pero soy de Buenos Aires y quería mandarte este saludo, mandarte mucho amor, decirte que me estuve enterando que sos hermosa, que te gusta bailar, que te gusta pintar, que te gusta hacer de todo, que sos lo más. Me lo dijo tu mamá Verónica", expresó en ese entonces la cantante y actriz.

Ahora, en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro, Lali habló con MDZ, contó qué la llevó a enviarle ese mensaje a la niña y concientizó sobre el no al bullying. "Básicamente me conmoví", comenzó diciendo y agregó: "Me conmovieron sus palabras, me rompió el corazón. No entiendo la discriminación".

"A veces uno justifica diciendo 'bueno, los niños son crueles'. No, los niños tienen padres. Tienen casas, tienen educación... A mi no se me ocurría cargar a un compañero en el colegio, mis papás me inculcaban todo lo contrario. Siento que uno tiene esta herramienta de la popularidad y hay que usarla bien", continuó.

Y, sobre el tema, cerró: "No pensé que se iba a hacer viral el video. Vi la noticia de Infobae, les pedí por privado el contacto de algún familiar para poderle mandar un saludo y que ella se ponga contenta. Nada más".