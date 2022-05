Susana Roccasalvo habló sobre las internas entre los miembros de APTRA

Este domingo se llevará a cabo una nueva entrega de los Premios Martín Fierro y desde hace días se viene hablando sobre la interna que hay entre los miembros de APTRA. Ahora, quien contó su versión fue Susana Roccasalvo. "Hay un tema que lo hablamos siempre. No está en el estatuto de APTRA que no se pueda votar a un programa de espectáculos, no existe", indicó la conductora de El Nueve.

Y agregó: "Lo que pasa es que, como somos todos periodistas de espectáculos, se creó ese prurito de no votarse porque siempre hay alguien del programa que es miembro. Hay una cuestión de ética, además de que si me voto a mi misma, la comisión me lo anula".

Premios Martín Fierro

Sin embargo, tal como señaló la comunicadora, hay varios socios que no se fijan en la ética y que, en reiteradas oportunidades, las autoridades se los deben recordar. "Está en la conciencia de muchos y no en la camada de nuevos periodistas que han entrado. Esa rivalidad que hay... no quiero hablar de la palabra envidia porque es feo, pero hay prestigiosos periodistas que se merecerían un premio. No creo que el público lo vea mal, pero es un tema interno que no se termina de resolver", manifestó.

Sobre la votación, señaló: "Yo voté sola en la cocina, porque el salón principal estaba ocupado. Me pusieron café, me miman. La pasé bárbaro. Pero entró una colega y, cuando se enteró de que estaba yo, voló".

Susana Roccasalvo

La ceremonia será el próximo 15 de mayo en el prestigioso Hotel Hilton de Buenos Aires, se transmitirá por Telefe y la conducción estará a cargo de Marley.