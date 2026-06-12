Mario Pergolini tocó un tema muy profundo en Otro Día Perdido luego del multitudinario adiós al Indio Solari.

Mario Pergolini se mostró muy conmovido por la muerte del Indio Solari, con quien era muy cercano. El conductor de Otro Día Perdido ante esta situación tocó un tema muy sensible y habló sobre el velorio que desea el día de su muerte.

El periodista comenzó la emisión del lunes destacando la multitud que fue a despedir al cantante: "Fue un fin de semana épico y va a ser recordado por siglos... Fue como un festejo".

En ese instante, Pergolini reveló un dato sorpresivo al momento en el que le toque partir: "Yo quiero algo así, a esos niveles". En un momento, Agustín Aristarán le expresó si no le gustaría ser velado en el estudio de Otro Día Perdido y transmitirlo.

Mario Pergolini reveló que quiere un velorio igual al del Indio Solari Mario Pergolini dejó en shock al realizar un pedido para el día de su muerte: "Yo quiero..." Ante este chiste, el conductor aclaró que "estamos tomando con gracia algo que fue épico, increíble, auténtico e histórico. Hemos pasado este fin de semana y ahora quedará en el recuerdo".

mario pergolini Mario Pergolini sorprendió. Foto: captura de video / El Trece. El momento en el que Mario Pergolini se enteró del fallecimiento del Indio Solari "Falleció el Indio Solari. Reiteramos, falleció el Indio Solari, que en paz descanse", expresó al aire, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores del histórico músico.