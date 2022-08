La desgarradora charla que el Negro González Oro tuvo con uno de sus hijos

Desde hace prácticamente dos años, Oscar González Oro decidió radicarse en Uruguay. Cuestiones relacionadas a lo familiar y afectivo lo llevaron a tomar este camino, sabiendo que también existe una situación a nivel país que el presentador de 70 años no comparte. Hoy cambió su estilo de vida y se lo nota mucho más distendido y relajado.

Alejado de los medios y de Argentina, algo que en más de una oportunidad expresó que le genera mucho dolor, el Negro brindó una charla para el ciclo 'Mamás Felices' que saldrá al aire la próxima semana, repasando distintos aspectos de su vida y su rol como padre. Puntualmente habló de una situación que lo marcó con uno de sus dos hijos.

Comenzó hablando de su relación de pareja, con quien ahora son amigos, aunque la charla fue tomando poco a poco un rumbo diferente y el conductor fue sincerándose. “Esto no lo conté nunca”, dijo anticipando lo que empezaría a relatar a continuación.

“Un día estaba comiendo con Agustín solitos en Martínez. Él tendría unos 12 o 13 años y me dijo: 'Yo no sé si vos sos el papá que yo quería tener'. Mi respuesta fue que estaba muy bien que se planteara estas cosas, pero le dije que se preguntara si él era el hijo que yo quería tener, así nos poníamos de acuerdo”, indicó González Oro.

Luego siguió contando sobre el diálogo con sus hijos. "Me reconocieron que no era fácil ser hijo mío en Argentina. No podíamos almorzar, no podíamos ir a un cine ni a un teatro. Por eso con su madre decidimos que se fueran a vivir a Europa. Me hubiera gustado tener más presencia en la vida de ellos, cosa que estoy haciendo ahora. Siempre tuve presencia en la vida de ellos, pero no la que yo quería", expresó.

Definitivamente, y con el sentimiento que lo contó el propio periodista, esa charla cara a cara y a corazón abierto no fue un diálogo más. “Esa frase nos marcó a los dos porque yo tengo los hijos que quería tener y ellos tienen al papá que querían tener”, agregó.

Está claro que el Negro tiene grabada en su memoria aquella charla que marcó no sólo su vida sino también el vínculo con sus hijos. Y es que, gracias a esa frontalidad que tuvieron a la hora de hablarlo, permitió que el conductor empiece a tener un lazo más profundo con ellos.