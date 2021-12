El Negro González Oro presentó a su joven novio en las redes y sorprendió a todos

El Negro González Oro presentó oficialmente a su nuevo novio en las redes sociales. El periodista compartió su felicidad con sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en la que se lo ve muy cariñoso con Bruno, el joven que comparte los días con el periodista.

Cabe destacar que a comienzos de este año, González Oro había dicho que se había reconciliado con su expareja. "Estoy por enamorarme, pero no es que lo haya visto. Ya lo conozco, fuimos pareja. Estamos charlando, estamos viendo", comentó en el programa radial de Catalina Dlugi.

"Lo quiero mucho y sé que me quiere mucho. Es probable que haya una segunda oportunidad", agregó sin revelar de quién estaba hablando. Hay quienes sospechan que se trata de Julio Guitart, con quien el periodista estuvo en pareja, tras haberse separado de Guillermo D’Anna.

Radicado en Uruguay, González Oro sorprendió hace algunos días atrás al salir a ventilar una fuerte polémica en su cuenta de Instagram. El periodista se encuentra trabajando como Jefe de Redacción en el Diario del Este, pero parece que las cosas no terminaron bien.

"En verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo. Y cuando digo todo, es todo. Me cansé", comenzó disparando el Negro Oro, sin dar mayores detalles.

Luego, en una segunda publicación, el periodista agregó: "Lástima que un país tan honesto como Uruguay existan personas como vos. No le hacés ningún favor a este país". Finalmente, en una última publicación que subió a esa misma red social, González Oro comentó: "Fe, que 2022 será mejor", dando a entender que no pierde las esperanzas.