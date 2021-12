Fuerte amenaza del Negro González Oro: "Me cansé, voy a contar todo"

Radicado en Uruguay, el Negro Oscar González Oro sorprendió a todos en las redes sociales al salir a ventilar una fuerte polémica en su cuenta de Instagram. El periodista se encuentra trabajando como Jefe de Redacción en el Diario del Este, pero parece que las cosas no terminaron bien.

"En verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo. Y cuando digo todo, es todo. Me cansé", comenzó disparando el Negro Oro, sin dar mayores detalles.

Luego, en una segunda publicación, el periodista agregó: "Lástima que un país tan honesto como Uruguay existan personas como vos. No le hacés ningún favor a este país". Finalmente, en una última publicación que subió a esa misma red social, González Oro comentó: "Fe, que 2022 será mejor", dando a entender que no pierde las esperanzas.

Cabe recordar que el periodista fue noticia hace unos meses tras lanzar fuertes críticas contra Alberto Fernández. El periodista tildó al mandatario de mentiroso y traidor, tras la última crisis política que atravesó el oficialismo, en la que el Presidente cedió buena parte de sus ministros, vocero presidencial y designó a otros elegidos por Cristina Kirchner. “Esta semana entregó su virginidad”, sentenció el comunicador.

“Un hombre que traiciona a sus amigos, como a Biondi que lo viene acompañando de toda la vida, y fue el primero en echarlo, lo entregó”, empezó diciendo González Oro y siguió: “Entregó su primogenitura por un plato de lentejas”.

“Ya no quiero hablar del presidente, quiero hablar del hombre que traiciona, que miente. Quiero hablar de este pusilánime que le está haciendo mucho daño al país. Él, no solamente ella”, opinó.

“Me da vergüenza ser representado por éste que nos mintió, que nos engañó y que nos basureó. Porque lo peor es que se dejó basurear y se sigue dejando basurear. Esta semana entregó su virginidad, ya está, ya está jugado. Ella hizo un golpe de estado”, dijo en relación a la movida de Cristina para que sus ministros afines presenten la renuncia.