Oscar González Oro sorprendió a todos con el anuncio de su retiro: "No me quiero morir al aire"

Este jueves, Oscar González Oro sorprendió al anunciar su retiro del medio. Después de 35 años de carrera, el conductor comenzó su programa La Vida Misma en Radio Rivadavia expresando: "Me llegó la jubilación. En esta profesión se llama retiro. Estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios. No de Radio Rivadavia, a quien amo y agradezco todo lo que hicieron por mí, todo lo que me permitieron hacer: mi programa desde mi casa en San Isidro... Con un esfuerzo enorme para que saliera al aire".

Y continuó: "Llegó el momento de decir 'Hasta acá llegué', tengo un cansancio moral por ver a mi país así, espiritual por ver a la iglesia, en la que yo creía, en donde se encuentra, físico porque estoy viviendo mis 70 años, la mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 o 25 años de la vida de mis hijos. Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, sanos. Yo me lo perdí y no lo quiero perder más”, aseguró el Negro Oro en referencia a Agustín y Pablo.

Luego, el conductor enfatizó: "La radio no termina conmigo. Me costó mucho esfuerzo y al final lo decidí ayer a la 1 am, hasta acá llegué. No lo tomen como que renuncio a este espacio maravilloso. Me llegó la jubilación. Todo lo que tengo me lo gané laburando. Nunca hice operaciones políticas, nunca recibí dinero de nadie. Y si alguien dice que El Negro recibió dinero, que me lo diga en la cara".

Sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, el conductor expresó: "En 2019, en mi cumpleaños, murió Cacho Castaña. En febrero muere Sofía Neiman, que era mi hermana, mi mujer, mi compañera de viaje, la que me apañaba, la que me malcriaba. Bartolomé Mitre, mi primer jefe. No sé cuánto me quede de vida, no lo sé, pero quiero compartirlo con mis hijos. Lo pensé mucho, créanme".

Finalmente, emocionado expresó: "Yo no me quiero morir al aire. No es que me esté muriendo. Gozo de buena salud. Me estoy cuidando, me estoy mimando. Quiero tener más fotos con mis hijos, mis nietos. Pero el tiempo pasa y no creo que esta profesión no tenga retiro. Siendo sincero, yo he pensado muchas veces, a fin del año pasado, en el retiro. Porque me lo merezco, porque preciso todo el día para mí, porque quiero seguir creciendo para adentro y no para afuera. Preciso felicitarme yo y no la gente. Me encanta que la gente me reconozca, pero también hay otra vida que no está detrás de un micrófono. Ojalá pueda convertirme en abuelo para disfrutar de mis nietos, y de mis hijos, a quienes amo. Para enamorarme de nuevo o no enamorarme, vivir en pareja o disfrutar de la soledad. Hay una vida fuera del estudio de radio".