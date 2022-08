Ova Sabatini rompió el silencio y contó cuál es la relación hoy con Gabriela, su hermana

Desde hace un tiempo que el rumor está instalado: la familia Sabatini está envuelta en un conflicto que tendría distanciados a los hermanos Gabriela y Ova. Incluso, hay quienes aseguran que la pelea entre ellos data del momento del fallecimiento de su madre.



Sobre estas cuestiones delicadas y, lógicamente por tratarse de quienes se trata, genera un interés público, por lo que se esperaba la palabra de los hermanos. No obstante, hasta el momento la única persona que había hablado era del entorno: Catherine Fulop, la esposa de Ova.





Finalmente, en una entrevista con LAM, Ova Sabatini se tomó un tiempo para aclarar las cosas alrededor de los rumores de conflicto con su hermana Gabriela. “Yo estuve dos meses afuera y la verdad no me enteré de nada”, expresó, en primera instancia, el actor.



“No, nada que ver”, sostuvo luego Ova, una vez enterado de todo lo que se estaba hablando de él y de su familia en los últimos meses. En ese sentido, sobre el alejamiento innegable con la tenista, aclaró que sólo se debía a una cuestión de kilómetros, no de relación.



“Siempre tuve una relación de especial cariño con mi hermana. Yo antes de pelearme con un miembro de mi familia, no sé, jamás va a pasar eso conmigo. Siempre amé a mi familia, amo a mi hermana y nunca va a pasar eso”, comentó.



Por otra parte, luego de las declaraciones de Ova, Yanina Latorre contó lo que los allegados a Gabriela Sabatini dijeron al respecto de esta situación. “Ella está molesta porque, después del fallecimiento de la madre, cuando llegó al departamento que la mamá tenía en Miami, lo habían vaciado”, reveló la panelista.





“Ya habían repartido las cosas de la mamá, que eran recuerdos de ella y no le pareció que las chicas decidan qué hacer con todo eso antes de que ella llegara”, añadió Yanina Latorre a su información, además de explicar que por parte de Ova y Cathy el conflicto sería porque no estarían de acuerdo con la pareja de Gabriela.



“Para ellos, la pareja de Gabi le llenó la cabeza, la avivó, le abrió los ojos. Pero los amigos de Gabi en Miami dicen que la pareja de ella es divina y es muy positiva. Y que sí la ayudó a abrir sus ojos sobre situaciones que estaban pasando”, concluyó.