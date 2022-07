La categórica respuesta de Ova Sabatini cuando le preguntaron cómo está la relación con su hermana Gabriela

Tras los rumores de tensiones entre Ova Sabatini y Gabriela Sabatini, con algunas señales en las redes sociales que fueron percibidas por varios usuarios, el empresario salió a aclarar los tantos sobre su relación con su hermana.

Todo comenzó cuando internautras detectaron que Catherine Fulop, esposa de Ova Sabatini, dejó de seguir en Instagram a la extenista Gabriela Sabatini. Además, consultado por sus seguidores Ángel de Brito aseguró los conflictos con la palabra "Bolonqui".

Poco más tarde, tanto Catherine como Ova se encargaron de desmentir la versión de una supuesta fricción con Gabriela. En diálogo con el portal Primicias Ya, el empresario expresó: “Para nada estoy distanciado de mi hermana. Nunca podría. La amo y eso nunca va a pasar”.

La que había ventilado supuestas situaciones de confrontación fue Laura Ubfal, quien afirmó que los roces comenzaron tra la muerte de la madre de Ova y Gabriela Sabatini. “Están peleados. Parece que cuando murió Betty, que era muy querida y era una suegra que Cathy adoraba, surgió un problema. No fue por plata, sino que le reclaman a Gaby que no se ocupó”, contó la periodista en su programa de televisión.

Catherine Fulop y Ova Sabatini desmintieron los rumores de tensión con Gabriela Sabatini.

Además, llamó la atención que Ova Sabatini no haya asistido a los partidos que jugó su hermana junto a Gisela Dulko en el Torneo de Leyendas de Roland Garros, en París.

De esta manera, el marido de Cahterine Fulop dejó en claro que la única distancia con Gabriela Sabatini es la geográfica, ya que ella vive desde hace algunos años en Zurich, Suiza, hace varios años, mientras que él vive en la localidad bonaerense de PIlar.

Por su parte, Catherine Fulop expresó sobre la situación con la deportista en las redes: “La verdad es que ni me había dado cuenta de que no la seguía. ¡Con razón se me había desaparecido de Instagram!. La verdad es que Instagram últimamente cambió el algoritmo y siento que te esconde, pero no me había fijado".

Finalmente, para dejar en claro su relación con Gabriela, Catherine expresó: “Mi cuñada es un amor y la verdad que nuestra relación nunca paso por las redes, por estos días no hemos hablado. Yo recién me enteré ayer, estoy en Miami”.