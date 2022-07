La verdadera razón de la pelea entre Gabriela Sabatini y su hermano Ova

Ángel de Brito destapó una enorme polémica al asegurar que la relación entre Ova y Gabriela Sabatini tenía diferentes “bolonquis”, que los distanció como nunca antes. Al indagar qué pasó en una de las familias más queridas del espectáculo, se terminó revelando la verdad.

Todas estas especulaciones comenzaron a surgir tras darse a conocer que Catherine Fulop dejó de seguir a la hermana de su marido en redes. Aunque ella rompió el silencio e intentó explicar lo que ocurrió verdaderamente, todo se vino a pique de un momento a otro.

"La verdad es que Instagram últimamente cambió el algoritmo y siento que te esconde, pero no me había fijado, si había dejado de seguir a mis amigos o familia. Mi cuñada es un amor y la verdad que nuestra relación nunca pasó por las redes”, aseguró la actriz nacida en Caracas. Pero al confirmar que Tiziana, la hija menor del matrimonio Sabatini-Fulop, también eliminó a su tía de los seguidos, el misterio no tardó en hacerse público. Laura Ubfal, prestigiosa periodista de espectáculos, reveló qué es lo que ocurrió verdaderamente.

"Todo nace con un conflicto familiar a partir del fallecimiento de Betty, su mamá, en abril del 2021, a causa del coronavirus. No habría respondido a las expectativas familiares a la hora de estar presente. Ella no tuvo el gesto de ayudar e ir a desarmar el departamento de su madre, una tarea dura y dolorosa que conocen quienes la vivieron", confesó.

Claro que esta riña interna, Ova y su familia no se la dejarían pasar a su hermana. Castigándola por haberlos abandonado en medio de una situación tan dura, tomaron represalias contra Gaby y, entre otras cuestiones, decidieron no acudir a sus eventos deportivos.

Hace pocos días ella estuvo en París junto a Gisella Dulko y participó de una exhibición junto a las mejores tenistas de la historia. Sorprendentemente, Sabatini no contó con sus afectos más cercanos y solo se la vio a su pareja, Luján Grisolía.

Esta venganza que llegó por parte del mayor de los hermanos Sabatini, también desembocó en la furia de la ex tenista. Además de acrecentar su bronca contra Ova, repudió la actitud de Fulop, dejando a un lado a sus sobrinas con quienes siempre buscó mantener un vínculo.