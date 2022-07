La reacción de Lali Espósito al sorpresivo anuncio de una exintegrante de La Voz Argentina

El paso de los participantes por La Voz Argentina (Telefe) es una notable ventana para que varios artistas se den a conocer al gran público. En esta oportunidad, una exintegrante de la edición 2021 del certamen de canto que no resultó ganadora, pero que se convirtió en la favorita del público, dio un sorpresivo anuncio que generó una reacción de Lali Espósito.

Luz Gaggi quedó en el segundo lugar de la competeción de La Voz Argentina el año pasado y ahora firmó un importante contrato como artista exclusiva de la discográfica Sony Music.

A través de su cuenta de Instatgram, la exparticipante de La Voz Argentina expresó: "Bueno mi gente poderosaa, i'm so excited de comunicar que arranca una nueva etapa de la mano de Sony Music, me pone re manija los proyectos que tenemos y la salsa que le vamos a meter. Gracias a todos por esperarme y entregarme su amor todos los días, gracias a mi family y gracias a @sonymusicargentina @dgexperiencecom por la confianza hermosa que me están dando".

A su vez, desde la cuenta oficial de Sony Music, se la ve posar en posteo a Luz Gaggi junto a Damián Amato, líder de la discográfica, y el productor Daniel Grinbank. "Bienvenida @luzchelagi a Sony Music Argentina!!", expresaron desde la empresa. Entre los miles de "me gusta" que recibió la publicación se destaca el de Lali Espósito, quien no fue coach de la joven en La Voz Argentina, pero igualmente se alegra por el gran paso de la ascendente cantante.

En la final de la edición 2021 de La Voz Argentina se impuso por decisión del público Franciso Benítez, que pertenecía al equipo de Soledad Pastorutti. El segundo puesto fue precisamente para Luz Gaggi, cuyos coaches fueron Mau y Ricky.

En tanto que Nicolàs Olmedo, el exconcursante que era del team de Lali Espósito quedó en tercer lugar, y Ezequiel Pedraza, impulsado por Ricardo Montaner ocupó la cuarta posición.