La Voz Argentina no salió al aire y desató la furia de sus seguidores: los mejores memes

Telefe tuvo que volver a modificar su grilla de programación. Al igual que el miércoles pasado, La Voz Argentina no salió al aire y tendrá un programa especial este viernes. La señal optó por poner al aire un capítulo doble de la ficción turca Fugitiva.

Pero, ¿cuál fue el motivo? Ante la disputa del partido de fútbol de vuelta entre River Plate y Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Libertadores, la dirección de Telefe decidió guardar La Voz Argentina para protegerlo de una posible baja en el rating.

De esta manera, el ciclo que conduce Marley no apareció y los seguidores se mostraron violentos en redes sociales. A través de Twitter, muchos se mostraron sorprendidos. "Hoy no está La Voz, no hay Lali esta noche, no hay buenas noches", escribió un usuario.

Con relación al rating, la estrategia del canal no funcionó y los números cayeron abruptamente.

La jornada comenzó con un piso de 11.5 puntos para Telefe Noticias contra el comienzo del partido que, rápidamente, marcó 9 puntos por la pantalla de Fox Sports. Sin embargo, el evento deportivo acaparó todas la atención y escaló hasta los 24 puntos de rating.

Por su parte, la novela turca alcanzó un pico máximo de 12 puntos, posicionándose en segundo lugar en lo más visto de la noche. Aunque si bien la ficción logró posicionarse arriba de Los 8 Escalones del Millón, que se tuvo que conformar con 8 puntos, no pudo igualar la racha de los 15 puntos que La Voz genera en cada jornada.