Jorge Rial sorprendió al confirmar la candidatura política de Lizy Tagliani

En las últimas horas, corrió un fuerte rumor que tenía a Lizy Tagliani como protagonista. Según la información que trascendió, la capocómica había sido convocada por un referente de Juntos por el Cambio para competir en las próximas elecciones.

Sin embargo, la propia Lizy desmintió el rumor. "Me despierto de la siesta y soy candidata jaaaaaaa. Yo no soy ni pre ni candidata ni nada. Soy una persona que puede tener una opinión de las cosas, pero mi función en esta vida es entretener no dirigir. Eso se los dejo a los que saben o, al menos, lo intentan", aclaró la conductora.

Fue Jorge Rial quien disparó la sorpresiva noticia. Según el conductor de Argenzuela (C5N) a la humorista le ofrecieron ser precandidata a intendenta de Almirante Brown, partido de la Provincia de Buenos Aires. El periodista aseguró que la artista aceptó la propuesta.

"Último momento. Lizy Tagliani, precandidata a intendenta de Almirante Brown. Me cuentan que ayer a la tarde aceptó el ofrecimiento de Diego Santilli. Esto habría pasado ayer a la tarde, fue en la calle Uspallata. Ella dice que no sabe nada de política, pero eso no es un impedimento", detalló Rial.

"A mí me dicen que ya habría aceptado. Una fuente de Santilli me lo acaba de confirmar. Me dijo ´confirmado, pero no te lo dije yo'", agregó.