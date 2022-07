Luis Ventura contó detalles del reencuentro con Jorge Rial: "Me agarró del cuello y me dijo..."

Luego de ocho años, finalmente Jorge Rial y Luis Ventura volvieron a juntarse. Todo esto ocurrió en la tarde del viernes 1º de julio, en un bar de la zona de Palermo. El objetivo de la reunión: limar asperezas.

Así lo manifestó el propio Rial en su cuenta de Instagram: "Y algún día se iba a dar. Nos reencontramos con Luis Ventura de pura casualidad. Las cosas de la vida. Él merendando después de su vuelta a Intrusos y yo comprando libros", expresó el periodista junto a una foto donde se los puede ver a los dos juntos y sonrientes, como en los viejos tiempos.

"Charlamos como lo hacíamos ayer nomás. Pedí disculpas por lo que era necesario. Hablamos de nuestros hijos, los nietos y de nosotros en general", agregó el conductor de Argenzuela.

Finalmente, reflexionó: "Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios. Lo quiero al tonto este. Siento menos peso en el cuerpo. Me puso feliz que el destino nos haya jugado esta ficha. La vida sigue rodando".

Tras las repercusiones de la noticia, Ventura no se había expresado al respecto hasta este lunes. Durante su participación en A la tarde (América). Fue inevitable que sus compañeros de programa le consultaran por lo sucedido el fin de semana.

"Estaba merendando y de pronto hay alguien que viene de atrás, me agarra del cuello y se acerca a mi oído, sin yo verlo, y me pide disculpas", comenzó relatando Ventura. "Yo nunca naturalicé una pelea con él. Lo que se vio en cámara fue un cambio de pareceres. Nosotros en la vida siempre nos tiramos fruta fuera del aire. Lo que fue una pelea para él, para mí no lo fue. Él tenía algo no resuelto, pero yo tenía todo resuelto".

"Me dijo: ´Te pido disculpas, estuve como el or...´. Esa fue su frase. Después yo le dije lo que me había parecido mal, que queda en nosotros. Y él me dijo: ´Yo me equivoqué, es distinto. Ahora vos estás viejo y yo también, hoy hay hijos y nietos´. Y a partir de ahí empezamos: ´¿Y cómo anda fulano?´", recordó sobre cómo fue la charla.

"La diferencia a otros encuentros es que éste fue más prolongado, él vino y me pidió sentarse a la mesa, él me pidió la foto y me preguntó si la podía publicar ¿Y yo qué le voy a decir? Yo no tuve reencuentro, yo no estuve peleado. Sentí genuinas sus disculpas", agregó.