Escándalo K-pop: Jungkook de BTS pidió perdón por sus excesos pero lanzó una advertencia letal

El cantante se sinceró sobre su transmisión más rebelde y aclaró qué siente frente a la censura de su agencia.

Jungkook abrió su corazón y reveló sus pensamientos sobre una polémica transmisión. / Instagram @mnijungkook

Jungkook, el integrante más joven y carismático de BTS, rompió el silencio tras semanas de absoluto misterio y lanzó un fuerte descargo que ya es tendencia mundial. Luego de una transmisión cargada de polémica, alcohol y palabras subidas de tono que su agencia intentó borrar del mapa, el "Golden Maknae" dio la cara en Weverse para enfrentar las críticas.

bts joungkook (2) Jungkook, el integrante de BTS, durante su reciente transmisión en Weverse donde enfrentó la polémica. Captura X Sin embargo, lo llamativo es que su disculpa no fue un simple "perdón": el artista puso los puntos sobre las íes y desafió a quienes lo quieren ver siempre como un muñeco de porcelana.

Alcohol, censura y el vivo que desapareció de la red Todo comenzó aquel 26 de febrero, cuando Jungkook se mostró en un vivo de 88 minutos que terminó en un verdadero escándalo. Allí, entre copas con amigos y confesiones sobre su pasado con el cigarrillo, el músico se soltó más de la cuenta.

bts joungkook (1) "Soy un ser humano": la frase de Jungkook que se volvió el nuevo lema de resistencia para sus seguidores. Archivo La frustración por la rigidez de la industria lo llevó a usar lenguaje soez, lo que provocó que el video fuera eliminado rápidamente por su entorno. Este miércoles, con la frente en alto, el artista retomó el contacto con sus fans: “Me gustaría disculparme con los ARMYs que se sintieron incomodados por las palabrotas”.

Lejos de mostrarse sumiso, Jungkook puso en la mira a la doble vara con la que se lo juzga. “No estoy seguro de qué hice tan mal... soy un ser humano”, disparó sin filtros.