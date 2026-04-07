¿Tenés el dinero? El polémico precio del VIP para ver a BTS en Argentina

El supergrupo llega a La Plata en octubre y All Access ya confirmó cómo será la "guerra" de las filas virtuales.

Octubre será el gran mes para las ARMY. / Archivo MDZ

Finalmente, se reveló el misterio mejor guardado del pop coreano en nuestras tierras: el precio de las entradas para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG'. Los siete reyes del K-Pop desembarcarán en el Estadio Único de La Plata los próximos 23 y 24 de octubre, pero la cifra para verlos de cerca ha dejado a más de uno con la boca abierta.

BTS 4 Este jueves comienza la venta de entradas. Archivo MDZ Con valores que tocan el cielo, la fiebre por BTS se transformó en una verdadera batalla campal por conseguir un lugar en lo que será el evento del año.

La "guerra" de las filas virtuales y el sueño del VIP La plataforma All Access puso fin a la agonía y lanzó la hoja de ruta para la marea de fans. El escándalo estalló cuando se confirmó que el paquete VIP para el Estadio Único tiene un costo de $1.560.000. Pero, ¿qué justifica semejante inversión?

bts argentina (2) La presentación contará con un escenario central y el valor de las entradas es una locura. Archivo MDZ Quienes logren pagar esa cifra astronómica tendrán acceso a la prueba de sonido, ingreso anticipado, merchandising exclusivo y una credencial con lanyard de colección. Para el resto de los mortales, la preventa exclusiva para el ARMY MEMBERSHIP abre sus puertas este martes 7 de abril a las 10 am, mientras que la venta general será el viernes 10.

bts argentina (3) BTS asegura sold out y con esa razón confirmó dos fechas en Argentina. Archivo MDZ El supergrupo coreano no escatimó en detalles para sus presentaciones del 23 y 24 de octubre. El fuerte descargo de los fans en redes sociales no tardó en llegar: entre memes por los precios y la desesperación por las cuotas, el ARMY ya se organiza para agotar las entradas en tiempo récord.