¡Confirmado y costoso! BTS llega a la Argentina: fechas, lugar y el truco clave para conseguir las carísimas entradas

Tras agotar 41 fechas en el mundo, el tour de BTS llega a La Plata bajo una producción de lujo y una expectativa que desborda las redes.

Los siete integrantes de BTS regresan juntos a los escenarios tras cuatro años de espera. / Instagram @bts.bighitofficial

Lo que parecía un sueño lejano para la Army local acaba de confirmarse y ya es el bombazo del año: BTS aterriza oficialmente en Argentina. Los siete reyes del K-pop eligieron Buenos Aires como una de las paradas obligatorias de su monumental gira mundial BTS World Tour 'Arirang', marcando un hito sin precedentes en la cultura pop de nuestro país.

bts argentina (3) El Estadio Único de La Plata será la sede de las dos fechas históricas de la banda en Argentina. Df Entertainment Bajo la producción de DF Entertainment, el fenómeno surcoreano promete paralizar la ciudad con un despliegue técnico que dejará a todos con la boca abierta.

Un despliegue de 360 grados: el Estadio Único en la mira La cita con la historia será el viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026 en el Estadio Único de La Plata. Para esta ocasión, la producción diseñó un escenario inmersivo de 360 grados, una apuesta visual que permite ubicar a los fans en el centro de la escena y, de paso, ampliar la capacidad del recinto para que nadie se quede afuera.

bts argentina Por fin se confirmó la llegada de los líderes del K-pop a Argentina. Instagram @bts.bighitofficial El furor no es para menos: en su tramo por el hemisferio norte, la banda ya liquidó más de 2.4 millones de tickets en tiempo récord, demostrando que su vigencia tras el parate de 2022 está más intacta que nunca.

El "operativo preventa": el código de 9 dígitos que vale oro El precio de las entradas para los dos shows que se realizarán en el Estadio Único de La Plata varían de acuerdo al sector que el fanático quiera comprar: Cabecera Norte y Sur a $225.000, Campo a $350.000, Platea A y B a $390.000 y las Plateas Preferenciales A y B a $445.000. Se recuerda que cada compra tiene un cargo plus por el Servicio de Internet, suele ser de un 15% del valor del ticket.