El millonario regreso de la banda de K-Pop BTS tras su servicio militar y cómo será su gira mundial que incluye a América Latina

Los ídolos del K-pop BTS han anunciado una gira mundial de 79 fechas, lo que supone su regreso a los escenarios tras una pausa de cuatro años.

Con fechas en Londres , Tokio, Múnich, Sídney, Los Ángeles y varias ciudades de América Latina , es probable que sea una de las giras más importantes del año, sobre todo porque la banda no ha actuado fuera de Estados Unidos y Corea del Sur desde 2019.

Su gira anterior batió récords para un grupo de K-pop, recaudando alrededor de 246 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Durante el proceso, BTS se convirtió en el primer grupo coreano en actuar como cabeza de cartel en el estadio de Wembley.

La última gira mundial de la banda comenzará con tres noches en el estadio Goyang de Corea del Sur el 9 de abril de 2026, antes de partir hacia Asia, Europa y América.

El espectáculo contará con la actuación de la banda en un escenario circular de 360 grados, lo que permitirá disponer de más asientos en cada recinto.

Llegará a Londres para ofrecer dos noches de concierto en el Tottenham Hotspur Stadium los días 6 y 7 de julio. La gira europea también incluye fechas en París, Madrid, Bruselas y Múnich.

En un mensaje publicado en la página web de la banda se anunciaba que se darían a conocer más fechas en Japón, Oriente Medio "y otros lugares" para 2027.

Las entradas estarán disponibles para los fans a partir del 22 de enero y para el público general dos días después.

Según Billboard, el grupo y su discográfica BigHit/Hybe podrían ganar más de 1.000 millones de dólares con su reunión, gracias a los conciertos, el merchandising, las licencias, las ventas de álbumes y los ingresos por streaming.

Durante la pausa de la banda en 2024, los beneficios operativos de Hybe cayeron casi un 37,5 %, lo que la empresa atribuyó en parte al "descanso temporal de BTS".

Getty Images RM (izquierda) y V (derecha) celebraron el final de su servicio militar el pasado mes de junio, justo antes de Suga.

Formada a principios de la década de 2010, BTS estuvo a la vanguardia de la popularización del K-pop entre el público occidental, gracias a su enérgica mezcla de dance pop y hip-hop, y a sus letras sorprendentemente introspectivas.

La expectativa por su regreso ha ido en aumento desde que el rapero y compositor Suga completara su servicio militar obligatorio de 18 meses el pasado mes de junio.

Fue el último del septeto en volver a la vida civil, tras sus compañeros Jin, J-Hope, V, RM, Jung Kook y Jimin.

La pasión de los fans

Cuando la banda anunció sus planes de regreso en una retransmisión en directo en la plataforma para fans Weverse el pasado mes de julio, más de siete millones de personas sintonizaron para verlo.

Cifras como estas indican que habrá una gran demanda de entradas para los conciertos, similar a la que se produjo con la venta de entradas para la gira Eras Tour de Taylor Swift en 2022 y la gira de regreso de Oasis en 2024.

Para muchos fans de BTS, será la primera oportunidad de ver al grupo actuar en directo en siete años.

En ese tiempo, el grupo consiguió su primer número uno en Estados Unidos con "Dynamite", una ágil canción pop que también se convirtió en su primer éxito entre los diez primeros en el Reino Unido.

A esta le siguió "Butter", una canción disco-funk inspirada en Michael Jackson, y "My Universe", una colaboración con Coldplay que fue todo un éxito.

Sin embargo, la gira mundial prevista para 2020 tuvo que cancelarse debido a la pandemia de Covid-19. Tras el levantamiento de las restricciones a los conciertos en directo, solo pudieron ofrecer unas pocas fechas antes de comenzar el servicio militar.

Sus cifras de streaming han disminuido durante la pausa, pero varios proyectos en solitario han mantenido el interés de los fans más acérrimos.

Cuando la banda borró sus perfiles en las redes sociales y reveló la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum el día de Año Nuevo, Weverse se vio tan desbordado por los fans que se conectaron para obtener información que la plataforma se colapsó.

EPA-EFE/REX/Shutterstock Los conciertos de la banda combinan coreografías de alto nivel con su característica mezcla de armonías vocales y versos de rap incendiarios.

Disco nuevo

El álbum, que aún no tiene título, se grabó en Los Ángeles durante seis meses el año pasado y estará disponible en los servicios de streaming a partir del 20 de marzo.

El líder de la banda, RM, informó a los fans sobre los avances el pasado agosto, diciendo que la banda estaba "trabajando diligentemente", pero admitiendo que había sido "raro" adaptarse a la vida fuera del ejército.

"Vivo, trabajo y toco con los miembros (de BTS). Es una experiencia realmente extraña", dijo.

"Al crear algo 'juntos' con estos amigos, voy a entregarme por completo a este momento... Estoy buscando en qué me voy a convertir".

J-Hope había dicho anteriormente que los diversos proyectos en solitario de la banda influirían en la nueva música.

"Creo que, con el tiempo, cada uno de nosotros ha refinado su identidad única al trabajar en su propia música", declaró a Zane Lowe, de Apple Music. "Tengo curiosidad por ver cómo quedará... Creo que va a ser una energía enorme".

En diciembre, RM informó a los fans: "El álbum está a punto de salir. De verdad, ya está en camino".

"Ayer también ensayamos juntos", añadió. "Estamos grabando y ensayando todos los días".

BTS / BigHit La banda escribió cartas personales a sus fans antes de su regreso.

BTS envió cartas escritas a mano a su club de fans, conocido colectivamente como ARMY, antes de anunciar el nuevo álbum.

Las notas, entregadas directamente en los hogares de los seguidores, expresaban gratitud y emoción por su reencuentro.

"El año que hemos estado esperando por fin ha llegado", escribió Jimin.

"Hemos esperado con más entusiasmo que nadie", añadió RM.

El miembro más joven, Jung Kook (que posiblemente haya tenido la carrera en solitario más exitosa durante el parón de BTS), se mostró humilde.

"Mi corazón siempre ha sido el mismo", escribió. "Seguiré dando lo mejor de mí, como siempre he hecho".

Y V concluyó con un mensaje para los fans: "En 2026 crearemos aún más buenos recuerdos, ¡así que estén atentos!".

Fechas confirmadas hasta ahora

Getty Images

2026

9 de abril; 11-12 de abril — Goyang, Corea del Sur

17-18 de abril — Tokio, Japón

25-26 de abril — Tampa, Estados Unidos

2-3 de mayo — El Paso, Estados Unidos

7 de mayo; 9-10 de mayo — Ciudad de México, México

16-17 de mayo — Stanford, Estados Unidos

23-24 de mayo; 27 de mayo — Las Vegas, Estados Unidos

12-13 de junio — Busan, Corea del Sur

26-27 de junio — Madrid, España

1-2 de julio — Bruselas, Bélgica

6-7 de julio — Londres, Reino Unido

11-12 de julio — Múnich, Alemania

17-18 de julio — París, Francia

1-2 de agosto — East Rutherford, Estados Unidos

5-6 de agosto — Foxborough, Estados Unidos

10-11 de agosto — Baltimore, Estados Unidos

15-16 de agosto — Arlington, Estados Unidos

22-23 de agosto — Toronto, Canadá

27-28 de agosto — Chicago, Estados Unidos

1-2 de septiembre; 5-6 de septiembre — Los Ángeles, Estados Unidos

2-3 de octubre — Bogotá, Colombia

9-10 de octubre — Lima, Perú

16-17 de octubre — Santiago, Chile

23-24 de octubre — Buenos Aires, Argentina

28 de octubre; 30-31 de octubre — São Paulo, Brasil

19 de noviembre; 21-22 de noviembre — Kaohsiung, Taiwán

3 de diciembre; 5-6 de diciembre — Bangkok, Tailandia

12-13 de diciembre — Kuala Lumpur, Malasia

17 de diciembre; 19-20 de diciembre; 22 de diciembre — Singapur

26-27 de diciembre — Yakarta, Indonesia

2027

12-13 de febrero — Melbourne, Australia

20-21 de febrero — Sídney, Australia

4 de marzo; 6-7 de marzo — Hong Kong

13-14 de marzo — Manila, Filipinas

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC