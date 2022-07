Jorge Rial reveló el motivo de su separación de Romina Pereiro: "Voy a confesar algo: nos..."

Jorge Rial y Romina Pereiro sorprendieron hace unos meses al anunciar que se estaban separando, en medio de fuertes rumores sobre terceros en discordia y versiones que llevaron a la nutricionista a una situación de estrés.



Si bien fueron muchos los rumores, comentarios y versiones que giraron en torno a la separación, ambos aseguraron que entre ellos había quedado todo bien y que mantenían un buen vínculo.



De hecho, el propio Jorge Rial sostuvo que suelen hablarse a menudo y que la llamó para desearle buena suerte en su comienzo en el programa Ariel en su Salsa, que conduce Ariel Rodríguez Palacios.





“Me dijo que arrancó muy bien y que estaba muy contenta. Es una gran mujer y me alegra mucho que le vaya bien”, expresó Jorge Rial ante los micrófonos de LAM, el programa de Ángel de Brito.



“Voy a confesar algo: nos llevamos mejor ahora que nos divorciamos”, comentó el conductor. “Nos dimos cuenta de que no fue falta de amor. Es eso. Todo lo demás fluye. Seguimos siendo familia. De hecho, salí el otro día con sus hijas, mi nieto y mi hija”, agregó Rial.



El conductor de C5N insistió en que el divorcio no fue por falta de amor entre ellos, sino que aseguró que existieron circunstancias individuales que afectaron a la relación de pareja y que la pandemia había perjudicado a la convivencia.





Por otra parte, Romina Pereiro también habló con LAM sobre su relación con el conductor. “Firmamos el divorcio. Estaba ordenado el asunto, así que era lo mejor. Si uno se ordena, todo lo mediático se ordena. Seguimos nuestro camino con la mejor onda”, expresó.



Pereiro también aseguró que no volvería a casarse ni a convivir, algo en lo que coincidió con Rial. “Es fuerte porque cuando uno apuesta está toda la familia involucrada, pero es lo que había que hacer”, concluyó.