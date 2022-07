Cómo es el gimnasio de lujo que Cinthia Fernández se instaló en su casa

No es casual que Cinthia Fernández mantenga una figura increíble, esbelta y verdaderamente fitness, ya que el entrenamiento forma parte de su día a día y ni siquiera necesita salir de su casa para trabajar su cuerpo.



Tanta es su dedicación por el entrenamiento y el cuidado más el mejoramiento de su figura que se abrió un canal de Youtube exclusivamente para compartir sus rutinas, sus movimientos y todos sus secretos.



Para esto, Cinthia Fernández se construyó su propio gimnasio en su casa de un lujoso country ubicado en zona norte. Allí aprovecha que no tiene necesidad de salir de su casa para su entrenamiento.





No obstante, seguramente no imaginó que ese espacio tan deseado para los amantes de los gimnasios le iba a generar problemas con sus vecinos del barrio cerrado y en plena pandemia.



“Ahora me quieren denunciar. ¿Les conté? ¡Por mi gimnasio! Ellos no tienen y me vienen a joder a mí”, comentó hace un tiempo Cinthia Fernández, indignada por las quejas de sus vecinos.



“Los maridos explotados y las esposas de los maridos como diciendo: ‘¿Qué pasa acá?’. ¿Qué les molesta? Si quieren las entreno, pero les cobro la clase”, agregó, en forma irónica, Cinthia Fernández.





En cuanto al espacio en sí, Cinthia instaló un gimnasio con todos los implementos, como barras, mancuernas, colchonetas, un piso de goma especial y equipos típicos de entrenamiento de alta competencia.



El gimnasio está completamente vidriado y da justo a su jardín, donde se encuentra la piscina de gran tamaño. El espacio tiene todo lo necesario para que la panelista polémica pueda realizar sus ejercicios sin necesidad de salir de su casa, algo que le ahorra muchísimo tiempo.