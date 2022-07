Así es el tobogán y la cascada de 9.500 dólares que Cinthia Fernández instaló en su casa

Cinthia Fernández compartió en su cuenta de Instagram el avance de la construcción del tobogán y la cascada que tendrá en su casa, cuyo valor aproximado es de 9.500 dólares, una verdadera fortuna.



El objetivo es que la obra puesta estar finalizada para el próximo verano. De esa manera, su familia, en especial sus hijas, podrán disfrutarlo en su propia casa. “En ésta ando, muy pronto”, comentó Cinthia.



En su momento, cuando se supo del comienzo de la obra, el medio Infobae había intentado hacer una investigación acerca del valor total, pero Cinthia Fernández salió indignada a escracharlo.





“¿Qué pasa, Infobae, que andás llamando a empresas con las que trabajo preguntando mis gastos? ¿Me estás investigando? ¿Querés que vayamos a la Justicia? ¿Qué te importa cuánto gasto en la cascada y tobogán que hago? ¿Lo pagás vos o yo?”, expresó en sus redes sociales.



Ahora, Cinthia decidió compartir el avance de la obra que, por lo que se puede observar en su reciente posteo, la pileta ya va tomando su forma y el tobogán ya parece estar casi terminado.



El patio de la casa de Cinthia Fernández será todo un parque de diversiones para sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, quienes, con esta impresionante y costosa obra, podrán disfrutar del verano en su propia casa.





En tanto, Cinthia no pierde oportunidad para volver a ir a la carga contra su ex pareja y padre de sus hijas, Matías Defederico, a quien volvió a escrachar por no haber pagado la mensualidad de junio completa.



“Expectativa: ¡buen día! Ok. Lo vemos y te decimos. Cuota alimentaria actual en efectivo, 168.828 pesos, más el monto de OSDE”, escribió. “Realidad: transferencia de terceros: Defederico Matías Adrián. Fecha 06/06/22, 55.000 pesos”, publicó la panelista.