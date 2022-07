A quién admira Giuliana Maglietti, la hermana de Alejandra: “Me gustaría ser como…”

Giuliana Maglietti, la hermana de Alejandra Maglietti, tiene 29 años, formó parte del staff de bailarinas de ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli, y tiene un objetivo muy claro sobre como quién quiere llegar a ser.



A los 17 años, Giuliana abandonó Formosa, siguiendo los pasos de su hermana Alejandra, para instalarse en Buenos Aires y comenzar a estudiar en la UBA, además de trabajar como modelo. Actualmente se dedica a la comunicación y al marketing.



“Hay un punto de encuentro en mi vida, que me genera un equilibrio entre lo frívolo y lo intelectual. Me encantaría ser panelista de un programa político. ¿Por qué no junto a Jorge Lanata, que tiene un gran equipo de investigación?”, comentó hace algunos años en una entrevista con Gente.





Sobre los puntos de encuentro entre sus distintos ámbitos laborales en los que estuvo, consideró: “En la política hay mucho baile. Si no, fíjate Mauricio Macri y Cristina Kirchner, que tienen sus propios pasos y los utilizaron en sus campañas”, agregó.



En ese contexto, la hermana de Alejandra Maglietti sorprendió al revelar como quién querría ser y qué rasgo propio de su personalidad le agregaría a esa figura pública a la que tanto admira.



“Me gustaría incursionar en marketing, asesorar sobre cómo transmitir un mensaje. Me gustaría ser algo así como la Durán Barba hoy de la política argentina”, confesó Giuliana Maglietti.





Hoy por hoy, está muy dedicada a su trabajo y disfruta del tiempo que pasa con amigas y su hermana. En las redes sociales suele mostrar postales de sus frecuentes viajes fuera de la Argentina.



En el verano de 2022 fue noticia luego de haber aparecido en pantalla para denunciar indignada el dineral que le habían cobrado en una peluquería del barrio porteño de Palermo. “Me hicieron pagar 16 mil pesos por unos claritos”, contó, muy fastidiada.